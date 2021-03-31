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Посол России рассказал о переговорах по поставкам "Спутника V" в Австрию
Посол России рассказал о переговорах по поставкам "Спутника V" в Австрию
Принципиальная договоренность о поставках российской вакцины "Спутник V" в Австрию состоялась, переговорные команды находятся на завершающем этапе доработки... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T16:47
2021-03-31T16:47
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
дмитрий любинский
коронавирусы
себастьян курц
the lancet
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ВЕНА, 31 мар - РИА Новости. Принципиальная договоренность о поставках российской вакцины "Спутник V" в Австрию состоялась, переговорные команды находятся на завершающем этапе доработки контракта, заявил в среду посол России в Вене Дмитрий Любинский после встречи с канцлером Себастьяном Курцем.Встреча состоялась в среду в ведомстве федерального канцлера по приглашению Курца. Канцлер по итогам встречи заявил, что Австрия может заказать "Спутник V" уже на следующей неделе."Хороший, конструктивный и доверительный разговор состоялся. Он, наверное, подводит черту под определенным этапом в наших двусторонних контактах на тему возможности поставок "Спутника V" в Австрию", - сказал Любинский журналистам.По его словам, канцлер очень высоко оценил свой последний телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным 26 февраля, когда он обратился с просьбой рассмотреть возможность поставок."Принципиальная договоренность о поставках "Спутника V" в Австрию состоялась, переговорные команды находятся на завершающем этапе доработки контракта. Обе стороны исходят из возможности его завершения в ближайшее время. Подписание этого контракта сделало бы возможным - на что рассчитывают наши австрийские партнеры - начало поставок еще в апреле, первой партии поставок", - отметил Любинский.Вопрос возможного производства российской вакцины на территории Австрии на встрече не обсуждался, уточнил дипломат.Разработанную Центром имени Гамалеи российскую вакцину "Спутник V" зарегистрировали примерно в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами она занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий любинский, коронавирусы, себастьян курц, the lancet, владимир путин, австрия, в мире

Посол России рассказал о переговорах по поставкам "Спутника V" в Австрию

16:47 31.03.2021
 
© Фото : посольство РФ в АвстрииПосол России в Австрии Дмитрий Любинский
Посол России в Австрии Дмитрий Любинский - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© Фото : посольство РФ в Австрии
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ВЕНА, 31 мар - РИА Новости. Принципиальная договоренность о поставках российской вакцины "Спутник V" в Австрию состоялась, переговорные команды находятся на завершающем этапе доработки контракта, заявил в среду посол России в Вене Дмитрий Любинский после встречи с канцлером Себастьяном Курцем.
Встреча состоялась в среду в ведомстве федерального канцлера по приглашению Курца. Канцлер по итогам встречи заявил, что Австрия может заказать "Спутник V" уже на следующей неделе.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
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Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
"Хороший, конструктивный и доверительный разговор состоялся. Он, наверное, подводит черту под определенным этапом в наших двусторонних контактах на тему возможности поставок "Спутника V" в Австрию", - сказал Любинский журналистам.
По его словам, канцлер очень высоко оценил свой последний телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным 26 февраля, когда он обратился с просьбой рассмотреть возможность поставок.
"Принципиальная договоренность о поставках "Спутника V" в Австрию состоялась, переговорные команды находятся на завершающем этапе доработки контракта. Обе стороны исходят из возможности его завершения в ближайшее время. Подписание этого контракта сделало бы возможным - на что рассчитывают наши австрийские партнеры - начало поставок еще в апреле, первой партии поставок", - отметил Любинский.
Вопрос возможного производства российской вакцины на территории Австрии на встрече не обсуждался, уточнил дипломат.
Разработанную Центром имени Гамалеи российскую вакцину "Спутник V" зарегистрировали примерно в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами она занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий ЛюбинскийКоронавирусыСебастьян КурцThe LancetВладимир ПутинАвстрияВ мире
 
 
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