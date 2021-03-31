https://ria.ru/20210331/vaktsina-1603663773.html

Посол России рассказал о переговорах по поставкам "Спутника V" в Австрию

Посол России рассказал о переговорах по поставкам "Спутника V" в Австрию

Принципиальная договоренность о поставках российской вакцины "Спутник V" в Австрию состоялась, переговорные команды находятся на завершающем этапе доработки... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T16:47

2021-03-31T16:47

2021-03-31T16:47

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

дмитрий любинский

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себастьян курц

the lancet

владимир путин

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ВЕНА, 31 мар - РИА Новости. Принципиальная договоренность о поставках российской вакцины "Спутник V" в Австрию состоялась, переговорные команды находятся на завершающем этапе доработки контракта, заявил в среду посол России в Вене Дмитрий Любинский после встречи с канцлером Себастьяном Курцем.Встреча состоялась в среду в ведомстве федерального канцлера по приглашению Курца. Канцлер по итогам встречи заявил, что Австрия может заказать "Спутник V" уже на следующей неделе."Хороший, конструктивный и доверительный разговор состоялся. Он, наверное, подводит черту под определенным этапом в наших двусторонних контактах на тему возможности поставок "Спутника V" в Австрию", - сказал Любинский журналистам.По его словам, канцлер очень высоко оценил свой последний телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным 26 февраля, когда он обратился с просьбой рассмотреть возможность поставок."Принципиальная договоренность о поставках "Спутника V" в Австрию состоялась, переговорные команды находятся на завершающем этапе доработки контракта. Обе стороны исходят из возможности его завершения в ближайшее время. Подписание этого контракта сделало бы возможным - на что рассчитывают наши австрийские партнеры - начало поставок еще в апреле, первой партии поставок", - отметил Любинский.Вопрос возможного производства российской вакцины на территории Австрии на встрече не обсуждался, уточнил дипломат.Разработанную Центром имени Гамалеи российскую вакцину "Спутник V" зарегистрировали примерно в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами она занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.

австрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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