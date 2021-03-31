https://ria.ru/20210331/vaktsina-1603572447.html

В ГД оценили новую российскую вакцину от COVID-19 для животных

В ГД оценили новую российскую вакцину от COVID-19 для животных

Появление российской вакцины от COVID-19 для животных снизит риски возникновения новых очагов заболевания, однако признания ее в мире ждать не стоит – "тут все... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T10:24

2021-03-31T10:24

2021-03-31T10:24

распространение коронавируса

россия

здоровье - общество

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

госдума рф

николай валуев

общество

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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Появление российской вакцины от COVID-19 для животных снизит риски возникновения новых очагов заболевания, однако признания ее в мире ждать не стоит – "тут все будет, как обычно", считает первый заместитель председателя комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев.Ранее замруководителя Россельхознадзора Константин Савенков сообщил журналистам, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против коронавируса COVID-19 для животных, ее массовое производство может быть запущено уже в апреле.Однако он выразил сомнения по поводу возможности признания российской вакцины для животных в мире. "Ну тут всё будет, как обычно", - заключил он.

https://ria.ru/20210329/zhivotnye-1603234905.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), госдума рф, николай валуев, общество