https://ria.ru/20210331/vaktsina-1603572447.html
В ГД оценили новую российскую вакцину от COVID-19 для животных
В ГД оценили новую российскую вакцину от COVID-19 для животных
Появление российской вакцины от COVID-19 для животных снизит риски возникновения новых очагов заболевания, однако признания ее в мире ждать не стоит – "тут все... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T10:24
2021-03-31T10:24
2021-03-31T10:24
распространение коронавируса
россия
здоровье - общество
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
госдума рф
николай валуев
общество
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Появление российской вакцины от COVID-19 для животных снизит риски возникновения новых очагов заболевания, однако признания ее в мире ждать не стоит – "тут все будет, как обычно", считает первый заместитель председателя комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев.Ранее замруководителя Россельхознадзора Константин Савенков сообщил журналистам, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против коронавируса COVID-19 для животных, ее массовое производство может быть запущено уже в апреле.Однако он выразил сомнения по поводу возможности признания российской вакцины для животных в мире. "Ну тут всё будет, как обычно", - заключил он.
https://ria.ru/20210329/zhivotnye-1603234905.html
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россия, здоровье - общество, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), госдума рф, николай валуев, общество