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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210331/vaktsina-1603572447.html
В ГД оценили новую российскую вакцину от COVID-19 для животных
В ГД оценили новую российскую вакцину от COVID-19 для животных
Появление российской вакцины от COVID-19 для животных снизит риски возникновения новых очагов заболевания, однако признания ее в мире ждать не стоит – "тут все... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T10:24
2021-03-31T10:24
распространение коронавируса
россия
здоровье - общество
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
госдума рф
николай валуев
общество
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Появление российской вакцины от COVID-19 для животных снизит риски возникновения новых очагов заболевания, однако признания ее в мире ждать не стоит – "тут все будет, как обычно", считает первый заместитель председателя комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев.Ранее замруководителя Россельхознадзора Константин Савенков сообщил журналистам, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против коронавируса COVID-19 для животных, ее массовое производство может быть запущено уже в апреле.Однако он выразил сомнения по поводу возможности признания российской вакцины для животных в мире. "Ну тут всё будет, как обычно", - заключил он.
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россия, здоровье - общество, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), госдума рф, николай валуев, общество

В ГД оценили новую российскую вакцину от COVID-19 для животных

10:24 31.03.2021
 
© РИА Новости / Григорий СысоевЛиния розлива инъекционных препаратов
Линия розлива инъекционных препаратов - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Появление российской вакцины от COVID-19 для животных снизит риски возникновения новых очагов заболевания, однако признания ее в мире ждать не стоит – "тут все будет, как обычно", считает первый заместитель председателя комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев.
Ранее замруководителя Россельхознадзора Константин Савенков сообщил журналистам, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против коронавируса COVID-19 для животных, ее массовое производство может быть запущено уже в апреле.
"Возможность того, что животные могут быть переносчиками  COVID-19, была учтена российскими учеными. Эта превентивная мера безусловно нивелирует опасность возникновения новых очагов заболевания. И это лишнее доказательство высоких компетенций российской науки", - написал Валуев в своем Telegram-канале в среду.
Однако он выразил сомнения по поводу возможности признания российской вакцины для животных в мире. "Ну тут всё будет, как обычно", - заключил он.
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
29 марта, 03:07Распространение коронавируса
Гинцбург предупредил об опасности распространения COVID-19 среди животных
 
Распространение коронавирусаРоссияЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Госдума РФНиколай ВалуевОбщество
 
 
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