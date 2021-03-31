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На Филиппинах разрабатывают дрожжевую вакцину от COVID-19

На Филиппинах разрабатывают дрожжевую вакцину от COVID-19

Филиппинский молекулярный биолог разрабатывает дрожжевую вакцину от коронавируса и его штаммов, сообщает телеканал ABS-CBN. РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T09:06

2021-03-31T09:06

2021-03-31T09:06

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коронавирус covid-19

коронавирусы

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Филиппинский молекулярный биолог разрабатывает дрожжевую вакцину от коронавируса и его штаммов, сообщает телеканал ABS-CBN."Мы разрабатываем две версии вакцины. Одна против исходного штамма (коронавируса), также мы только что начали разработку альтернативной вакцины против штаммов - южноафриканского и бразильского. Мы будем тестировать обе, и возможно, объединим их", - сообщил телеканалу член исследовательской группы OCTA, священник и преподаватель биологии и теологии в колледже Провиденс в США Никанор Аустриако.Как заявил Аустриако, генетически модифицированные дрожжи создают спайковый белок вируса SARS-CoV-2, чтобы вызвать иммунный ответ."Мы генетически модифицировали дрожжи, чтобы создать спайковый белок вируса SARS-CoV-2. Сейчас мы проводим испытания, чтобы понять, насколько хорошо это происходит", - отметил ученый. Он планирует вернуться на Филиппины и протестировать вакцину на животных в одном из университетов Манилы."Пока все идет хорошо. Мы все еще находимся на доклинической стадии. Необходимы дальнейшие испытания. Я надеюсь, что к Рождеству мы получим хорошие данные, новые клинические данные", - заявил Аустриако.Ранее в декабре ученый сообщил, что вакцина, предназначенная для перорального употребления, сможет храниться в холодильнике при нормальной температуре охлаждения.Как сообщает телеканал, лаборатория Аустриако финансируется колледжем Провиденс и занимается исследованием дрожжей уже в течение 15 лет.

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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, манила, филиппины, в мире