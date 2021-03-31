https://ria.ru/20210331/ubiystvo-1603509776.html

Дирижер-невидимка: суд отпустил убийцу, которого не искали почти 30 лет

Дирижер-невидимка: суд отпустил убийцу, которого не искали почти 30 лет

В Барнауле суд решил: раз преступника, совершившего убийство с особой жестокостью, нельзя приговорить к высшей мере, его следует отпустить. Двадцать семь лет... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T08:00

2021-03-31T08:00

2021-03-31T18:29

криминал

следственный комитет россии (ск рф)

новосибирск

алтайский край

барнаул

убийство

общество

происшествия

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости, Анастасия Гнединская. В Барнауле суд решил: раз преступника, совершившего убийство с особой жестокостью, нельзя приговорить к высшей мере, его следует отпустить. Двадцать семь лет назад студент Алексей Овчинников в пьяном угаре забил молотком вахтера местного института культуры. Пока продолжалось расследование, молодой человек сбежал. Задержали его только в 2020-м. Правда, суд посчитал, что отправлять обвиняемого в колонию уже поздно: вышли сроки давности. Самое удивительное, все эти годы он спокойно жил в Новосибирске у родителей, получил паспорт нового образца и даже попался на грабеже. Сон в летнюю ночьТело сторожа вневедомственной охраны Лидии Шалгановой обнаружили в одной из аудиторий Алтайского государственного института культуры вечером 12 июля 1993 года. Ей нанесли 18 ударов ножом и примерно столько же молотком для отбивания мяса. Алексея Овчинникова, учащегося отделения оркестрового дирижирования, задержали неподалеку от места преступления: двое студентов заметили, как он выходил из помещения в окровавленной одежде. "Сначала Овчинников пытался себя выгораживать и убеждал ребят, что стал свидетелем убийства, — восстанавливает ход событий старший помощник руководителя СУ СК по Алтайскому краю Людмила Рязанцева. — Но в отделении милиции во всем сознался".В тот день молодой человек поругался с женой. Ссору залил алкоголем. Видимо, чтобы не усугублять конфликт, в общежитие к супруге возвращаться не захотел. Ночь решил скоротать в одной из аудиторий института. Там его, спящего, и обнаружила сторож Шалганова во время вечернего обхода. На допросе подозреваемый объяснил: кухонную утварь взял из дома на случай самообороны: времена суровые, получить заточкой в живот можно в каждой подворотне. Прокуратура (на тот момент тяжкие преступления расследовало это ведомство) возбудила уголовное дело по статье 103 УК РСФСР ("Умышленное убийство"). Овчинникову светило от трех до десяти лет лишения свободы. Однако экспертиза выявила у студента психические проблемы. Вместо изолятора его отправили в стационар. Диагноз Людмила Рязанцева назвать не может: врачебная тайна. Но объясняет, что, по мнению эксперта, душевное расстройство было временным и Овчинников отдавал отчет в своих действиях.Расследование приостановили, недоучившегося дирижера объявили в розыск. В списках не значитсяВпрочем, бежать Овчинникову было особо некуда: ни денег, ни знакомств. В итоге он просто приехал к родителям в Новосибирск. Там и остался. Искали ли его все это время, точно никто не знает. В СК информации нет — розыском беглых тогда занималось МВД. Адвокат потерпевших Дмитрий Липатников (в 90-е он был следователем) уточняет, что тридцать лет назад получить информацию о человеке, скрывающемся в другом городе, было не так просто. В 1995-м Овчинников все же попал в поле зрения милиции: избил и ограбил сожительницу. Его вновь признали нуждающимся в лечении. Дело направили в суд с постановлением о применении мер медицинского характера. О том, что он проходит по другому уголовному делу, не забыли. "Но пока человек находился на лечении, привлечь к ответственности за убийство было нельзя", — объясняет Людмила Рязанцева. Так как местонахождение Овчинникова было определено, из базы разыскиваемых преступников его удалили. Именно поэтому после выхода из психиатрической клиники бывшего студента никто не искал. Дело об убийстве Лидии Шалгановой отправили в архив. Расследование возобновилиВернулись к нему только в 2020-м. По словам Рязанцевой, в последние годы следователи планомерно поднимают старые уголовные дела."В каждом регионе для этого организовали аналитические группы из лучших сотрудников. Иногда удается раскрыть преступления 1970-80-х", — отмечает она.Когда в руки следователя попало дело Овчинникова, стало ясно, что из больницы он давно вышел, а за убийство так и не ответил. В декабре 2020-го его снова объявили в розыск и задержали — жил он все по тому же адресу в Новосибирске.Статью ему утяжелили. Но есть нюанс: срок давности по преступлениям с высшей мерой наказания по действовавшему на тот момент уголовному кодексу определяется судом. Восемнадцатого марта 2021 года он решил дело прекратить. Обвиняемого освободили в зале суда. Связаться с самим Овчинниковым и его адвокатом РИА Новости не удалось. Нельзя казнить — отпуститьРодные убитой таким решением озадачены. "Парадоксальная ситуация: суд считает, что, раз человека нельзя казнить, его можно отпустить, — возмущается сын Лидии Шалгановой Владимир. — Выходит, за убийство мамы он так и не ответит?"Родственники жертвы также указывают, что по статье 48 УК РСФСР "истечение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, скрывается от следствия или суда". К слову, все эти годы родные Шалгановой были уверены, что ее убийца находится в психиатрической клинике. "Когда увидели сообщение в соцсетях о раскрытии преступления 27-летней давности, даже не подумали, что речь идет о маме", — говорит Владимир. Адвокат семьи настаивает: решение суда первой инстанции противоречит статье 43 действующего УК. "Там указано, что наказание нужно в том числе для восстановления социальной справедливости, — поясняет он. — В данном случае освобождение от уголовной ответственности точно не соответствует этой цели". Липатников полагает, что Овчинникова необоснованно вычеркнули из базы розыска после совершения им второго преступления. Ведь после этого он фактически исчез из поля зрения правоохранительной системы на долгие двадцать лет. С освобождением Овчинникова не согласны и в прокуратуре. Как сказала РИА Новости старший помощник прокурора Ленинского района Барнаула Светлана Касьянова, могли быть нарушены нормы УПК. "В обязательном порядке требуется исследование всех доказательств по делу, — подчеркивает представитель надзорного ведомства. — Здесь же решение приняли на предварительном заседании, не установив обстоятельства преступления". Гособвинение не согласно и с тем, что тут вообще могут истекать сроки давности. И прокуратура, и потерпевшая сторона постановление суда обжаловали. Теперь разбираться в растянувшемся почти на тридцать лет расследовании убийства будет вышестоящий суд. Семья погибшей переживает, что, избежав наказания, Овчинников может совершить новые преступления.

https://ria.ru/20210325/draka-1602640391.html

https://ria.ru/20210318/psikhi-1601681243.html

https://ria.ru/20210303/plennitsy-1599649515.html

https://ria.ru/20210205/izbienie-1596023668.html

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криминал, следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, алтайский край, барнаул, убийство, общество, происшествия