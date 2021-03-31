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Легойда прокомментировал обеспокоенность верующих быстрой цифровизацией
Легойда прокомментировал обеспокоенность верующих быстрой цифровизацией
Власти прислушиваются к голосу Русской православной церкви и верующих, обеспокоенных введением новых цифровых технологий, и готовы к диалогу, заявил в среду... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T15:57
2021-03-31T15:57
2021-03-31T15:57
религия и мировоззрение
московский патриархат
владимир легойда
русская православная церковь
общество
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Власти прислушиваются к голосу Русской православной церкви и верующих, обеспокоенных введением новых цифровых технологий, и готовы к диалогу, заявил в среду глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.Комментируя возникновение у части российского общества обеспокоенности в связи с реализацией новых законодательных инициатив, создающих условия для так называемой "цифровой трансформации" ряда сфер жизни государства и общества, представитель Московского патриархата отметил, что "государство слышит голос Церкви и верующих и готово идти им навстречу".Он пояснил, что патриарх Кирилл получает обращения верующих, обеспокоенных внедрением новых технологий в повседневный обиход. В связи с этим по благословению предстоятеля РПЦ синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ ведет прямой диалог с государственными структурами по широкому кругу вопросов, в том числе связанных с соблюдением прав верующих и всех тех, кто обращается к Церкви и патриарху за помощью.По словам Легойды, Церковь на протяжении многих лет последовательно заявляет о необходимости взвешенного подхода к внедрению государством новых технологий идентификации личности и контроля за экономикой и безопасностью. В том числе настаивает на "важности обеспечения прав людей, по разным причинам отказывающихся от получения государственных услуг в электронном виде".При этом он уточнил, что Русская православная церковь не считает цифровые технологии чем-то греховным по своей природе, но в то же время считает недопустимым использование таких технологий для всестороннего контроля человеческой жизни со стороны каких бы то ни было структур, будь то государство, коммерческие или некоммерческие организации. "Важно, чтобы возможный отказ гражданина от использования цифровых документов и обращения за государственными услугами в электронном виде не привел к его дискриминации и поражению в правах. В последнее время некоторые услуги почти невозможно получить иначе, чем в электронном виде — эта ситуация беспокоит людей и повышает градус критического отношения к цифровым преобразованиям", - добавил Легойда.
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московский патриархат, владимир легойда, русская православная церковь, общество
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости.
Власти прислушиваются к голосу Русской православной церкви
и верующих, обеспокоенных введением новых цифровых технологий, и готовы к диалогу, заявил в среду глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
.
Комментируя возникновение у части российского общества обеспокоенности в связи с реализацией новых законодательных инициатив, создающих условия для так называемой "цифровой трансформации" ряда сфер жизни государства и общества, представитель Московского патриархата
отметил, что "государство слышит голос Церкви и верующих и готово идти им навстречу".
"Мы видим понимание со стороны собеседников. Государство слышит голос Церкви и верующих и готово идти им навстречу. Это касается и вопросов обеспечения прав граждан, желающих сохранять традиционный формат взаимодействия с государством и иметь возможность не зависеть от новых технологий", - подчеркнул представитель Церкви.
Он пояснил, что патриарх Кирилл получает обращения верующих, обеспокоенных внедрением новых технологий в повседневный обиход. В связи с этим по благословению предстоятеля РПЦ синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ ведет прямой диалог с государственными структурами по широкому кругу вопросов, в том числе связанных с соблюдением прав верующих и всех тех, кто обращается к Церкви и патриарху за помощью.
По словам Легойды, Церковь на протяжении многих лет последовательно заявляет о необходимости взвешенного подхода к внедрению государством новых технологий идентификации личности и контроля за экономикой и безопасностью. В том числе настаивает на "важности обеспечения прав людей, по разным причинам отказывающихся от получения государственных услуг в электронном виде".
"По итогам переговоров с государственными структурами мы видим намерение государства не допускать нарушения прав тех граждан, которые по тем или иным причинам не желают идти в русле цифровых преобразований. Убежден, что общими усилиями государства, церковных структур и верующих будут уточнены нормы законодательства и созданы взвешенные механизмы полноценного обеспечения прав людей", - отметил глава синодального отдела.
При этом он уточнил, что Русская православная церковь не считает цифровые технологии чем-то греховным по своей природе, но в то же время считает недопустимым использование таких технологий для всестороннего контроля человеческой жизни со стороны каких бы то ни было структур, будь то государство, коммерческие или некоммерческие организации. "Важно, чтобы возможный отказ гражданина от использования цифровых документов и обращения за государственными услугами в электронном виде не привел к его дискриминации и поражению в правах. В последнее время некоторые услуги почти невозможно получить иначе, чем в электронном виде — эта ситуация беспокоит людей и повышает градус критического отношения к цифровым преобразованиям", - добавил Легойда.