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Распространение коронавируса
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В России провели более 120 миллионов тестов на коронавирус
В России провели более 120 миллионов тестов на коронавирус
Более 120,2 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России за время пандемии, за сутки сделано 284 тысячи тестов, сообщила пресс-служба РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T08:55
2021-03-31T08:55
распространение коронавируса
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Более 120,2 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России за время пандемии, за сутки сделано 284 тысячи тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.За сутки в России проведено 284 тысячи тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.
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россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В России провели более 120 миллионов тестов на коронавирус

08:55 31.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра наклеивает индивидуальный штрих код на пробирку с ПЦР-тестом на коронавирус COVID-19
Медицинская сестра наклеивает индивидуальный штрих код на пробирку с ПЦР-тестом на коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Более 120,2 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России за время пандемии, за сутки сделано 284 тысячи тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В РФ проведено более 120,2 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 491 072 человека", - говорится в сообщении.
За сутки в России проведено 284 тысячи тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.
Тест-система на выявление мутации коронавируса N501Y (британский штамм), разработанная и зарегистрированная Центральным НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
23 марта, 17:54Распространение коронавируса
РФПИ запустит тесты для определения вида мутации коронавируса
 
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