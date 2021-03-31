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В России провели более 120 миллионов тестов на коронавирус
В России провели более 120 миллионов тестов на коронавирус
Более 120,2 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России за время пандемии, за сутки сделано 284 тысячи тестов, сообщила пресс-служба РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T08:55
2021-03-31T08:55
2021-03-31T08:55
распространение коронавируса
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Более 120,2 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России за время пандемии, за сутки сделано 284 тысячи тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.За сутки в России проведено 284 тысячи тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210323/testy-1602525678.html
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россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество