https://ria.ru/20210331/test-1603561913.html

В России провели более 120 миллионов тестов на коронавирус

В России провели более 120 миллионов тестов на коронавирус

Более 120,2 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России за время пандемии, за сутки сделано 284 тысячи тестов, сообщила пресс-служба РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T08:55

2021-03-31T08:55

2021-03-31T08:55

распространение коронавируса

россия

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584976124_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_6d0d0b8d19f4bafc7c771e08393c8647.jpg

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Более 120,2 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России за время пандемии, за сутки сделано 284 тысячи тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.За сутки в России проведено 284 тысячи тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210323/testy-1602525678.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество