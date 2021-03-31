Посольство в Лондоне сравнило дело Стерджес с ситуацией вокруг Литвиненко
15:25 31.03.2021 (обновлено: 15:39 31.03.2021)
ЛОНДОН, 31 мар – РИА Новости, Мария Табак. Ситуация с коронерским расследованием смерти Дон Стерджес, предположительно, ставшей жертвой боевого вещества, развивается по сценарию "дела Литвиненко", заявил РИА Новости представитель посольства РФ в Лондоне.
Накануне состоялось предварительное заседание перед началом коронеского расследования. Коронер Хизер Халлетт описала обстоятельства смерти Стерджес и назвала основных участников процесса, которых она попросила представить свои соображения, в частности, касательно формулировки задач расследования и расписания заседаний. Коронер также отметила взаимосвязь между смертью Стерджес и отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также то, что британские власти возлагают ответственность за отравление Скрипалей на Россию.
"Подтверждается высказанное нами ранее предположение о том, что ситуация вокруг этих трагических событий развивается по хорошо нам знакомому сценарию "дела Литвиненко". Нормальное следствие и нормальное использование существующих международно-правовых механизмов - коль скоро произошедшее затронуло российских граждан - подменяется квазисудебным разбирательством. Оно формально не относится к инциденту в Солсбери, но можно не сомневаться, что будет использовано для многосерийного обоснования бездоказательных обвинений британских властей в адрес России", - отметил представитель российской дипмиссии.
"Последнее заявление коронера свидетельствует о том, что она заведомо исходит из взаимосвязи случаев в Солсбери и Эймсбери, презюмирует ответственность двух граждан нашей страны за инцидент со Скрипалями и в целом полностью доверяет выдумкам британских спецслужб. Теперь она будет пытаться доказать предварительно уже состряпанную версию произошедшего", - убежден он.
Представитель посольства подчеркнул, что дипмиссия до сих пор не получила запросов о правовой помощи от британских властей, а многочисленные и не раз заданные британским властям вопросы в отношении обстоятельств произошедшего в Солсбери и судьбы Скрипалей так и остались без ответов.
В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Четвертого июля 2018 года - через четыре месяца после отравления Скрипалей – британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Восьмого июля пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери. Второй пострадавший - 45-летний Чарли Роули – выжил.
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) в сентябре 2018 года заявила, что не смогла подтвердить, что образцы нервно-паралитического вещества, использованного при отравлениях в британских Эймсбери и Солсбери, были из одной партии.
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Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, а Стерджес стала случайной жертвой после того, как ее партнер Роули подарил ей найденный в парке флакон с веществом, которое он считал духами. Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис десятки дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.
Экс-офицер ФСБ Александр Литвиненко, бежавший в Великобританию, умер в 2006 году вскоре после получения британского гражданства. Его самочувствие стало ухудшаться после встречи с Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном и совместного чаепития. После его смерти экспертиза выявила в организме Литвиненко значительное количество радиоактивного полония-210. Основным подозреваемым по британскому делу Литвиненко проходит российский бизнесмен и депутат Луговой. Он отрицает выдвинутые в его адрес обвинения, а процесс по делу называет "театральным фарсом". В Москве неоднократно заявляли, что уголовное дело было политизировано, а процесс расследования непрозрачен.