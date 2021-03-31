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Житель Липецкой области, убивший мать пятерых детей, получил 11 лет
Житель Липецкой области, убивший мать пятерых детей, получил 11 лет
Суд приговорил к 11 годам колонии жителя Липецкой области, который в ходе ссоры задушил мать пятерых детей, после чего стащил у нее 5 тысяч рублей, сообщают... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T16:16
2021-03-31T16:16
россия
следственный комитет россии (ск рф)
липецкая область
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 31 мар - РИА Новости. Суд приговорил к 11 годам колонии жителя Липецкой области, который в ходе ссоры задушил мать пятерых детей, после чего стащил у нее 5 тысяч рублей, сообщают СУСК и прокуратура региона.По данным следственного управления СК РФ по Липецкой области, 12 ноября прошлого года у мужчины в селе Дуброво Тербунского района возник конфликт с 35-летней знакомой.После этого, по данным следствия, мужчина забрал у убитой 5 тысяч рублей и скрылся. Как информирует следствие, трое суток мужчина с мобильного телефона убитой от ее имени направлял родственникам женщины сообщения с просьбой не беспокоиться по поводу длительного отсутствия, обещая вскоре вернуться домой."Когда заподозрившие неладное родственники потерпевшей, которая ранее надолго не покидала дом, заявили о намерении обратиться в полицию, фигурант избавился от телефона, выбросив его в пруд", - отмечает следствие.В отношении 28-летнего жителя села Дуброво было возбуждено дело по статьям "убийство" и "кража с причинением значительного ущерба гражданину".Как пояснил РИА Новости представитель надзорного ведомства, у женщины остались пятеро детей.
https://ria.ru/20210331/kotenok-1603574618.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), липецкая область, происшествия

Житель Липецкой области, убивший мать пятерых детей, получил 11 лет

16:16 31.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВОРОНЕЖ, 31 мар - РИА Новости. Суд приговорил к 11 годам колонии жителя Липецкой области, который в ходе ссоры задушил мать пятерых детей, после чего стащил у нее 5 тысяч рублей, сообщают СУСК и прокуратура региона.
По данным следственного управления СК РФ по Липецкой области, 12 ноября прошлого года у мужчины в селе Дуброво Тербунского района возник конфликт с 35-летней знакомой.
"Потерпевшая настаивала на серьезных с ним отношениях, к которым он был не готов. В ходе конфликта женщина ударила его по лицу, в ответ он оттолкнул ее и задушил. Согласно выводам судмедэкспертов, причиной её смерти стала асфиксия", - говорится в сообщении СУСК.
После этого, по данным следствия, мужчина забрал у убитой 5 тысяч рублей и скрылся. Как информирует следствие, трое суток мужчина с мобильного телефона убитой от ее имени направлял родственникам женщины сообщения с просьбой не беспокоиться по поводу длительного отсутствия, обещая вскоре вернуться домой.
"Когда заподозрившие неладное родственники потерпевшей, которая ранее надолго не покидала дом, заявили о намерении обратиться в полицию, фигурант избавился от телефона, выбросив его в пруд", - отмечает следствие.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
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В отношении 28-летнего жителя села Дуброво было возбуждено дело по статьям "убийство" и "кража с причинением значительного ущерба гражданину".
"Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил убийцу к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - сообщает прокуратура области.
Как пояснил РИА Новости представитель надзорного ведомства, у женщины остались пятеро детей.
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