https://ria.ru/20210331/srok-1603654785.html

Житель Липецкой области, убивший мать пятерых детей, получил 11 лет

Житель Липецкой области, убивший мать пятерых детей, получил 11 лет

Суд приговорил к 11 годам колонии жителя Липецкой области, который в ходе ссоры задушил мать пятерых детей, после чего стащил у нее 5 тысяч рублей, сообщают... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T16:16

2021-03-31T16:16

2021-03-31T16:16

россия

следственный комитет россии (ск рф)

липецкая область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_0:0:3282:1847_1920x0_80_0_0_d3f6432d46a7119161d2ac3019478189.jpg

ВОРОНЕЖ, 31 мар - РИА Новости. Суд приговорил к 11 годам колонии жителя Липецкой области, который в ходе ссоры задушил мать пятерых детей, после чего стащил у нее 5 тысяч рублей, сообщают СУСК и прокуратура региона.По данным следственного управления СК РФ по Липецкой области, 12 ноября прошлого года у мужчины в селе Дуброво Тербунского района возник конфликт с 35-летней знакомой.После этого, по данным следствия, мужчина забрал у убитой 5 тысяч рублей и скрылся. Как информирует следствие, трое суток мужчина с мобильного телефона убитой от ее имени направлял родственникам женщины сообщения с просьбой не беспокоиться по поводу длительного отсутствия, обещая вскоре вернуться домой."Когда заподозрившие неладное родственники потерпевшей, которая ранее надолго не покидала дом, заявили о намерении обратиться в полицию, фигурант избавился от телефона, выбросив его в пруд", - отмечает следствие.В отношении 28-летнего жителя села Дуброво было возбуждено дело по статьям "убийство" и "кража с причинением значительного ущерба гражданину".Как пояснил РИА Новости представитель надзорного ведомства, у женщины остались пятеро детей.

https://ria.ru/20210331/kotenok-1603574618.html

https://ria.ru/20210329/ubiystvo-1603330527.html

россия

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), липецкая область, происшествия