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Липецкая область
https://ria.ru/20210331/sport-1603606964.html
Липецкие гимнасты стали победителями первенства России
Липецкие гимнасты стали победителями первенства России
Юные воспитанники липецкой спортивной школы завоевали золото и серебро первенства России по спортивной гимнастике, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T12:58
2021-03-31T12:58
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 31 мар – РИА Новости. Юные воспитанники липецкой спортивной школы завоевали золото и серебро первенства России по спортивной гимнастике, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, спортсменам по 13 лет, гимнастикой они занимаются с четырех лет. Путь к первенству на чемпионате России складывался непросто. Сначала ребята стали лучшими на первенстве региона, затем – в Центральном федеральном округе, и потом на первенстве России, которое проходило в Пензе.Артамонов отметил, что юноши соревновались в многоборье: в него входят вольные упражнения, кольца, конь, опорный прыжок и перекладина.
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игорь артамонов

Липецкие гимнасты стали победителями первенства России

12:58 31.03.2021
 
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 31 мар – РИА Новости. Юные воспитанники липецкой спортивной школы завоевали золото и серебро первенства России по спортивной гимнастике, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, спортсменам по 13 лет, гимнастикой они занимаются с четырех лет. Путь к первенству на чемпионате России складывался непросто. Сначала ребята стали лучшими на первенстве региона, затем – в Центральном федеральном округе, и потом на первенстве России, которое проходило в Пензе.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
30 марта, 17:55Липецкая область
Артамонов: необходимо усилить патриотическую работу с молодежью
Артамонов отметил, что юноши соревновались в многоборье: в него входят вольные упражнения, кольца, конь, опорный прыжок и перекладина.
"Радует, что юные спортсмены добиваются высоких результатов на всероссийских соревнованиях, прославляя нашу область. Наша задача – сделать спорт доступным каждому жителю области, особенно молодёжи", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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