https://ria.ru/20210331/sport-1603606964.html

Липецкие гимнасты стали победителями первенства России

Липецкие гимнасты стали победителями первенства России

Юные воспитанники липецкой спортивной школы завоевали золото и серебро первенства России по спортивной гимнастике, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T12:58

2021-03-31T12:58

2021-03-31T12:58

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 31 мар – РИА Новости. Юные воспитанники липецкой спортивной школы завоевали золото и серебро первенства России по спортивной гимнастике, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, спортсменам по 13 лет, гимнастикой они занимаются с четырех лет. Путь к первенству на чемпионате России складывался непросто. Сначала ребята стали лучшими на первенстве региона, затем – в Центральном федеральном округе, и потом на первенстве России, которое проходило в Пензе.Артамонов отметил, что юноши соревновались в многоборье: в него входят вольные упражнения, кольца, конь, опорный прыжок и перекладина.

https://ria.ru/20210330/molodezh-1603502813.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов