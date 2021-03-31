https://ria.ru/20210331/sport-1603606964.html
Липецкие гимнасты стали победителями первенства России
Липецкие гимнасты стали победителями первенства России
Юные воспитанники липецкой спортивной школы завоевали золото и серебро первенства России по спортивной гимнастике, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T12:58
2021-03-31T12:58
2021-03-31T12:58
липецкая область
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572173064_0:53:1001:616_1920x0_80_0_0_8bfa0691a638ad4ea82cc9b543cf470a.jpg
ЛИПЕЦК, 31 мар – РИА Новости. Юные воспитанники липецкой спортивной школы завоевали золото и серебро первенства России по спортивной гимнастике, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, спортсменам по 13 лет, гимнастикой они занимаются с четырех лет. Путь к первенству на чемпионате России складывался непросто. Сначала ребята стали лучшими на первенстве региона, затем – в Центральном федеральном округе, и потом на первенстве России, которое проходило в Пензе.Артамонов отметил, что юноши соревновались в многоборье: в него входят вольные упражнения, кольца, конь, опорный прыжок и перекладина.
https://ria.ru/20210330/molodezh-1603502813.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572173064_55:0:944:667_1920x0_80_0_0_229e908fdc37bc9c7b969481c4948220.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 31 мар – РИА Новости
. Юные воспитанники липецкой спортивной школы завоевали золото и серебро первенства России по спортивной гимнастике, сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
По его словам, спортсменам по 13 лет, гимнастикой они занимаются с четырех лет. Путь к первенству на чемпионате России складывался непросто. Сначала ребята стали лучшими на первенстве региона, затем – в Центральном федеральном округе, и потом на первенстве России, которое проходило в Пензе.
Артамонов отметил, что юноши соревновались в многоборье: в него входят вольные упражнения, кольца, конь, опорный прыжок и перекладина.
"Радует, что юные спортсмены добиваются высоких результатов на всероссийских соревнованиях, прославляя нашу область. Наша задача – сделать спорт доступным каждому жителю области, особенно молодёжи", – сказал Артамонов.