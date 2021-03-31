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Туризм
https://ria.ru/20210331/sochi-1603461265.html
Почти 1,3 миллиона туристов посетили Сочи за зимний сезон
Почти 1,3 миллиона туристов посетили Сочи за зимний сезон
Почти 1,3 миллиона туристов посетили Сочи за зимний сезон, что на 11 процентов больше показателей за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T11:34
2021-03-31T11:34
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СОЧИ, 31 мар — РИА Новости. Почти 1,3 миллиона туристов посетили Сочи за зимний сезон, что на 11 процентов больше показателей за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе городской администрации."В высоком курортном сезоне 2020-2021 года Сочи выбрали местом отдыха один миллион 277 тысяч человек. Более 550 тысяч туристов посетили Красную Поляну. Тремя горнолыжными курортами было продано более миллиона ски-пассов. Это больше прошлогоднего показателя на 20 процентов", — сообщили в пресс-службе.Отмечается, что этот зимний сезон стал одним из самых сложных для всей мировой индустрии туризма, практически все горнолыжные курорты Европы были закрыты, многие ввели жесткие ограничения."Чтобы дать возможности работы горнолыжных курортов в Сочи, командой городской администрации был разработан комплекс дополнительных мер эпидемиологической безопасности. Ежедневно туристам раздавалось до 15 тысяч масок, волонтеры помогали в регулировке потоков гостей и следили за масочным режимом", — говорится в сообщении.
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Почти 1,3 миллиона туристов посетили Сочи за зимний сезон

11:34 31.03.2021
 
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на подъемнике на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи
Отдыхающие на подъемнике на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 31 мар РИА Новости. Почти 1,3 миллиона туристов посетили Сочи за зимний сезон, что на 11 процентов больше показателей за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе городской администрации.
"В высоком курортном сезоне 2020-2021 года Сочи выбрали местом отдыха один миллион 277 тысяч человек. Более 550 тысяч туристов посетили Красную Поляну. Тремя горнолыжными курортами было продано более миллиона ски-пассов. Это больше прошлогоднего показателя на 20 процентов", — сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что этот зимний сезон стал одним из самых сложных для всей мировой индустрии туризма, практически все горнолыжные курорты Европы были закрыты, многие ввели жесткие ограничения.
"Чтобы дать возможности работы горнолыжных курортов в Сочи, командой городской администрации был разработан комплекс дополнительных мер эпидемиологической безопасности. Ежедневно туристам раздавалось до 15 тысяч масок, волонтеры помогали в регулировке потоков гостей и следили за масочным режимом", — говорится в сообщении.
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