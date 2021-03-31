https://ria.ru/20210331/sevmorput-1603631819.html

Трутнев назвал Севморпуть единственной альтернативой Суэцкому каналу

Трутнев назвал Севморпуть единственной альтернативой Суэцкому каналу

Вице-премьер РФ Юрий Трутнев подчеркнул актуальность Северного морского пути как резервного варианта при блокировке Суэцкого канала. РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T14:43

2021-03-31T14:43

2021-03-31T14:43

россия

суэцкий канал

красное море

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

юрий трутнев

азия

экономика

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Юрий Трутнев подчеркнул актуальность Северного морского пути как резервного варианта при блокировке Суэцкого канала."Это огромный проект (СМП), проект создания нового международного транспортного коридора. Его актуальность ещё раз подчеркнулась временной остановкой движения по Суэцкому каналу. Думаю, весь мир почувствовал, что хорошо бы, чтобы был резервный вариант. А этот вариант только один – Северный морской путь", - сказал Трутнев журналистам.По его словам, СМП становится все больше по количеству провозимых грузов, становится все длиннее с точки зрения навигационного периода."Но сделать для того, чтобы этот проект состоялся и стал действительно конкурентным, нужно достаточно много", - сказал Трутнев."Я попросил министерство по развитию Дальнего Востока, Минтранс и "Росатом" вместе провести экономический анализ. Мы обязаны сделать так, чтобы перевозка грузов по Северному морскому пути была не дороже, а лучше - дешевле, чем по Суэцкому каналу", - сказал Трутнев журналистам."Запуская огромный проект, мы не сможем сразу генерировать прибыль. Какое-то количество времени нам придется вкладывать. Это общая ситуация по любому инвестиционному проекту. Поэтому на начальном периоде нам надо этот проект раскрутить", - заявил вице-премьер."Мы взяли эту стоимость перевозки на базе стоимости перевозки одного сорокафутового контейнера. К сожалению, оказалось, что везти по Северному морскому пути пока несколько дороже. Процентов на 30. Это плохо, потому что Северный морской путь короче, и везти по нему дороже нельзя", - отметил Трутнев."Мы попросили "Росатом" подумать над расписанием, чтобы грузоотправители четко знали - в такие-то числа такие-то месяцы формируются караваны, чтобы люди заранее могли не ходить, не просить, не заявки писать, а просто знали, что караван отправляется, и тогда бы заявлялись на уже готовый караван", - сказал Трутнев журналистам."Естественно, несли ответственность за то, что эти суда подойдут, что проводка пойдет, чтобы "Росатом" тоже не нес избыточных затрат. Никаких рисков для такого решения я не вижу. Если получится так, что будет назначено время проводки, но не придет ни одно судно - значит не выйдет ледокол сопровождающий, ничего страшного", - добавил он.По словам вице-премьера, наличие такого расписания позволило бы людям гораздо четче планировать свою работу."Мы им сейчас ("Росатому" - ред.) времени чуть-чуть дадим. Но никаких возмущений или возражений со стороны "Росатома" я не слышал. Сложно делать финансовую оценку, потому что она зависит от объемов грузов. Объемы грузов, с одной стороны, будут мультиплицировать меры поддержки, а с другой стороны, снижать разницу между затратами и платой", - отметил Трутнев.На минувшей неделе Суэцкий канал был заблокирован на шесть дней после того, как контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн сел на мель на 151-м километре канала, полностью перекрыв движение по нему.Суэцкий канал, соединяющий Средиземное и Красное моря, имеет протяженность 163 километра и является самой крупной искусственной водной артерией мира. На его долю приходится 10-12% мирового морского грузооборота. Каналом ежедневно пользуются десятки судов, которые следуют из Европы в Азию и обратно, не совершая при этом длительного плавания вокруг Африки.

https://ria.ru/20210330/sudno-1603480617.html

https://ria.ru/20210329/sudno-1603376039.html

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Снятый с мели Ever Given идет по Суэцкому каналу Ever Given идет по Суэцкому каналу на север. Источник РИА Новости заявил, что кризис завершился. 2021-03-31T14:43 true PT1M13S

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россия, суэцкий канал, красное море, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", юрий трутнев, азия, экономика