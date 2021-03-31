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Онлайн-конференция о развитии и поддержке АПК и сельских территорий
Онлайн-конференция о развитии и поддержке АПК и сельских территорий
6 апреля в 10:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по аграрным вопросам Владимира ПЛОТНИКОВА.
2021-03-31T11:59
2021-03-31T11:59
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Задать вопросКак идет подготовка к посевной кампании? Какие меры поддержки оказываются сельхозпроизводителям? Какие инструменты регулирования цен на продовольственные товары наиболее эффективны? Как реализуется государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий"? Насколько сегодня востребована сельская ипотека? Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о развитии и поддержке АПК и сельских территорий

11:59 31.03.2021
 
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6 апреля в 10:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по аграрным вопросам Владимира ПЛОТНИКОВА.
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Как идет подготовка к посевной кампании? Какие меры поддержки оказываются сельхозпроизводителям? Какие инструменты регулирования цен на продовольственные товары наиболее эффективны? Как реализуется государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий"? Насколько сегодня востребована сельская ипотека?

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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