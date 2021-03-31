https://ria.ru/20210331/selskoe-khozyaystvo-1603593096.html

Онлайн-конференция о развитии и поддержке АПК и сельских территорий

Онлайн-конференция о развитии и поддержке АПК и сельских территорий

6 апреля в 10:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по аграрным вопросам Владимира ПЛОТНИКОВА.

2021-03-31T11:59

2021-03-31T11:59

2021-03-31T11:59

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/sharing/article/1603593096.jpg?1617181162

Задать вопросКак идет подготовка к посевной кампании? Какие меры поддержки оказываются сельхозпроизводителям? Какие инструменты регулирования цен на продовольственные товары наиболее эффективны? Как реализуется государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий"? Насколько сегодня востребована сельская ипотека? Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы