Онлайн-конференция о развитии и поддержке АПК и сельских территорий
6 апреля в 10:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по аграрным вопросам Владимира ПЛОТНИКОВА.
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Как идет подготовка к посевной кампании? Какие меры поддержки оказываются сельхозпроизводителям? Какие инструменты регулирования цен на продовольственные товары наиболее эффективны? Как реализуется государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий"? Насколько сегодня востребована сельская ипотека?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Как идет подготовка к посевной кампании? Какие меры поддержки оказываются сельхозпроизводителям? Какие инструменты регулирования цен на продовольственные товары наиболее эффективны? Как реализуется государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий"? Насколько сегодня востребована сельская ипотека?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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