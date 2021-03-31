В посольстве прокомментировали австралийские санкции против России
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Австралия ввела против России санкции по причинам, не связанным ни с Крымом, ни с двусторонними отношениями с Москвой, практический эффект от этих рестрикций "будет стремиться к нулю", заявили в среду в посольстве РФ в Австралии.
Ранее Канада и Австралия расширили санкции против РФ из-за Крыма, введя их против физических лиц и четырех компаний, связанных, в том числе, со строительством Крымского моста. В ответ глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель пригласил дипломатов этих стран посетить с ознакомительной поездкой полуостров и пообещал провести для них экскурсию по Крымскому мосту.
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"Вполне понятно, что наши австралийские партнеры ввели новые антироссийские санкции по причинам, не имеющим отношения ни к ситуации вокруг Крыма и на Украине, ни к двусторонним отношениям Австралии с Россией. Также ясно, что практический эффект этих санкций, как и всех предыдущих, стремится к нулю", - говорится в заявлении посольства, опубликованном на его сайте.
По оценке дипмиссии, Австралия в очередной раз "встала в строй государств, применяющих незаконные санкции против российских юридических и физических лиц в связи с воссоединением Крыма с Россией".
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"По горькой иронии, австралийцы, которые так ценят свою самостоятельность и ни за что не откажутся от права самим решать, как им жить, вновь оказались заодно с теми, кто вот уже семь лет безуспешно пытается заставить жителей Крыма отказаться от их свободного демократического выбора. Примечательно, что осуждая действия России по развитию инфраструктуры полуострова в интересах проживающих там людей, официальная Канберра "не замечает" бесчеловечных попыток Киева удушить крымчан водной блокадой. Впрочем, самостоятельно анализировать ситуацию в столь отдаленном от Австралии регионе, видимо, непросто. Легче бездумно заимствовать готовые формулировки об "аннексии" и "вмешательстве", - добавили в посольстве.
Осенью 2020 года Великобритания и Евросоюз внесли в санкционный список двух россиян и четыре компании, которые связаны со строительством Крымского моста.