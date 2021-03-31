https://ria.ru/20210331/sanktsii-1603581010.html

В посольстве прокомментировали австралийские санкции против России

В посольстве прокомментировали австралийские санкции против России

Австралия ввела против России санкции по причинам, не связанным ни с Крымом, ни с двусторонними отношениями с Москвой, практический эффект от этих рестрикций... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T11:07

2021-03-31T11:07

2021-03-31T11:07

юрий гемпель

евросоюз

великобритания

москва

канберра

в мире

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Австралия ввела против России санкции по причинам, не связанным ни с Крымом, ни с двусторонними отношениями с Москвой, практический эффект от этих рестрикций "будет стремиться к нулю", заявили в среду в посольстве РФ в Австралии.Ранее Канада и Австралия расширили санкции против РФ из-за Крыма, введя их против физических лиц и четырех компаний, связанных, в том числе, со строительством Крымского моста. В ответ глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель пригласил дипломатов этих стран посетить с ознакомительной поездкой полуостров и пообещал провести для них экскурсию по Крымскому мосту."Вполне понятно, что наши австралийские партнеры ввели новые антироссийские санкции по причинам, не имеющим отношения ни к ситуации вокруг Крыма и на Украине, ни к двусторонним отношениям Австралии с Россией. Также ясно, что практический эффект этих санкций, как и всех предыдущих, стремится к нулю", - говорится в заявлении посольства, опубликованном на его сайте.Накануне в посольстве заявили РИА Новости, что недружественные шаги Канберры в отношении Москвы "не останутся без последствий".По оценке дипмиссии, Австралия в очередной раз "встала в строй государств, применяющих незаконные санкции против российских юридических и физических лиц в связи с воссоединением Крыма с Россией"."По горькой иронии, австралийцы, которые так ценят свою самостоятельность и ни за что не откажутся от права самим решать, как им жить, вновь оказались заодно с теми, кто вот уже семь лет безуспешно пытается заставить жителей Крыма отказаться от их свободного демократического выбора. Примечательно, что осуждая действия России по развитию инфраструктуры полуострова в интересах проживающих там людей, официальная Канберра "не замечает" бесчеловечных попыток Киева удушить крымчан водной блокадой. Впрочем, самостоятельно анализировать ситуацию в столь отдаленном от Австралии регионе, видимо, непросто. Легче бездумно заимствовать готовые формулировки об "аннексии" и "вмешательстве", - добавили в посольстве.Осенью 2020 года Великобритания и Евросоюз внесли в санкционный список двух россиян и четыре компании, которые связаны со строительством Крымского моста.

https://ria.ru/20210330/sanktsii-1603414117.html

https://ria.ru/20210330/sanktsii-1603412035.html

великобритания

москва

канберра

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юрий гемпель, евросоюз, великобритания, москва, канберра, в мире