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Hill: в США десятки организаций призвали Байдена начать диалог с Россией
Hill: в США десятки организаций призвали Байдена начать диалог с Россией
В США 27 организаций призвали президента Джо Байдена прекратить "безрассудную риторику" в отношении России и начать конструктивные двусторонние переговоры с... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T08:49
2021-03-31T08:49
2021-03-31T11:28
джо байден
владимир путин
сша
политика
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В США 27 организаций призвали президента Джо Байдена прекратить "безрассудную риторику" в отношении России и начать конструктивные двусторонние переговоры с Владимиром Путиным, сообщает The Hill.Они призвали Байдена перестать участвовать в "безрассудных дискуссиях" и продолжить переговоры с Россией по ядерному оружию, так как опасность ядерной гонки "очевидна, как никогда ранее".Кроме того, авторы заявления напомнили американскому лидеру о его обещании поставить дипломатию в центр внешнеполитического курса.Полный список подписавших заявление организаций не приводится, однако издание сообщает, что в их числе группы Justice Democrats, Blue America, Demand Progress, Our Revolution и Progressive Democrats of America. В середине марта Байден заявил в интервью каналу ABC News, что Путин "заплатит за вмешательство в выборы", а также утвердительно ответил на вопрос, считает ли он российского лидера "убийцей". Путин в ответ пожелал президенту США здоровья и предложил пообщаться онлайн, но на это в Белом доме заявили, что президенты "уже беседовали". На днях стало известно, что Байден пригласил Путина на переговоры по климату. В Кремле заявили, что считают тему очень важной, а приглашение рассмотрят в установленном порядке, если оно поступит по официальным каналам.
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джо байден, владимир путин, сша, политика
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости.
В США
27 организаций призвали президента Джо Байдена
прекратить "безрассудную риторику" в отношении России и начать конструктивные двусторонние переговоры с Владимиром Путиным
, сообщает The Hill
.
"Как национальные организации, выступающие за дипломатию, контроль над вооружениями, разоружение и мир, мы глубоко встревожены недавними негативными обменами между двумя странами, которым принадлежит более 90 процентов мировых ядерных боеголовок", — говорится в заявлении организаций.
Они призвали Байдена перестать участвовать в "безрассудных дискуссиях" и продолжить переговоры с Россией по ядерному оружию, так как опасность ядерной гонки "очевидна, как никогда ранее".
Кроме того, авторы заявления напомнили американскому лидеру о его обещании поставить дипломатию в центр внешнеполитического курса.
Полный список подписавших заявление организаций не приводится, однако издание сообщает, что в их числе группы Justice Democrats, Blue America, Demand Progress, Our Revolution и Progressive Democrats of America.
В середине марта Байден заявил в интервью каналу ABC News, что Путин "заплатит за вмешательство в выборы", а также утвердительно ответил на вопрос, считает ли он российского лидера "убийцей". Путин в ответ пожелал президенту США здоровья и предложил пообщаться онлайн, но на это в Белом доме заявили, что президенты "уже беседовали". На днях стало известно, что Байден пригласил Путина на переговоры по климату. В Кремле заявили, что считают тему очень важной, а приглашение рассмотрят в установленном порядке, если оно поступит по официальным каналам.