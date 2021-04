https://ria.ru/20210331/ritorika-1603561232.html

Hill: в США десятки организаций призвали Байдена начать диалог с Россией

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В США 27 организаций призвали президента Джо Байдена прекратить "безрассудную риторику" в отношении России и начать конструктивные двусторонние переговоры с Владимиром Путиным, сообщает The Hill.Они призвали Байдена перестать участвовать в "безрассудных дискуссиях" и продолжить переговоры с Россией по ядерному оружию, так как опасность ядерной гонки "очевидна, как никогда ранее".Кроме того, авторы заявления напомнили американскому лидеру о его обещании поставить дипломатию в центр внешнеполитического курса.Полный список подписавших заявление организаций не приводится, однако издание сообщает, что в их числе группы Justice Democrats, Blue America, Demand Progress, Our Revolution и Progressive Democrats of America. В середине марта Байден заявил в интервью каналу ABC News, что Путин "заплатит за вмешательство в выборы", а также утвердительно ответил на вопрос, считает ли он российского лидера "убийцей". Путин в ответ пожелал президенту США здоровья и предложил пообщаться онлайн, но на это в Белом доме заявили, что президенты "уже беседовали". На днях стало известно, что Байден пригласил Путина на переговоры по климату. В Кремле заявили, что считают тему очень важной, а приглашение рассмотрят в установленном порядке, если оно поступит по официальным каналам.

