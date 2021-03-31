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https://ria.ru/20210331/revaktsinatsiya-1603704099.html
Мурашко: вакцинированным от COVID-19 понадобится повторная прививка
Мурашко: вакцинированным от COVID-19 понадобится повторная прививка
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что россиянам, скорее всего, потребуется ревакцинация от COVID-19 в будущем. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T20:57
2021-03-31T23:39
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
михаил мурашко
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что россиянам, скорее всего, потребуется ревакцинация от COVID-19 в будущем."Мы рассчитываем, что, скорее всего, потребуется ревакцинация (от коронавируса - ред.). Все будет зависеть от формирования популяционного иммунитета и у нас в стране, и за пределами, потому что активность всегда восстанавливается", - сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия 1", отвечая на вопрос о том, что к лету у россиян, возможно, появится коллективный иммунитет, а потом надо ли будет прививаться постоянно.По его словам, сформирована система наблюдения за состоянием здоровья населения. "Именно те, которые переболели уже, и те, которые получили вакцину. У нас существует электронный ресурс, куда все эти данные собираются. Поэтому мы оцениваем, как человек реагирует, насколько он защищен. Если необходимо, то мы можем спокойно сегодня вводить корректировки", - рассказал министр.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, общество

Мурашко: вакцинированным от COVID-19 понадобится повторная прививка

20:57 31.03.2021 (обновлено: 23:39 31.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 в центре госуслуг "Мои документы"
Вакцинация от COVID-19 в центре госуслуг Мои документы - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что россиянам, скорее всего, потребуется ревакцинация от COVID-19 в будущем.
"Мы рассчитываем, что, скорее всего, потребуется ревакцинация (от коронавируса - ред.). Все будет зависеть от формирования популяционного иммунитета и у нас в стране, и за пределами, потому что активность всегда восстанавливается", - сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия 1", отвечая на вопрос о том, что к лету у россиян, возможно, появится коллективный иммунитет, а потом надо ли будет прививаться постоянно.
По его словам, сформирована система наблюдения за состоянием здоровья населения. "Именно те, которые переболели уже, и те, которые получили вакцину. У нас существует электронный ресурс, куда все эти данные собираются. Поэтому мы оцениваем, как человек реагирует, насколько он защищен. Если необходимо, то мы можем спокойно сегодня вводить корректировки", - рассказал министр.
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