https://ria.ru/20210331/revaktsinatsiya-1603704099.html

Мурашко: вакцинированным от COVID-19 понадобится повторная прививка

Мурашко: вакцинированным от COVID-19 понадобится повторная прививка

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что россиянам, скорее всего, потребуется ревакцинация от COVID-19 в будущем. РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T20:57

2021-03-31T20:57

2021-03-31T23:39

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

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коронавирусы

михаил мурашко

здоровье - общество

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что россиянам, скорее всего, потребуется ревакцинация от COVID-19 в будущем."Мы рассчитываем, что, скорее всего, потребуется ревакцинация (от коронавируса - ред.). Все будет зависеть от формирования популяционного иммунитета и у нас в стране, и за пределами, потому что активность всегда восстанавливается", - сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия 1", отвечая на вопрос о том, что к лету у россиян, возможно, появится коллективный иммунитет, а потом надо ли будет прививаться постоянно.По его словам, сформирована система наблюдения за состоянием здоровья населения. "Именно те, которые переболели уже, и те, которые получили вакцину. У нас существует электронный ресурс, куда все эти данные собираются. Поэтому мы оцениваем, как человек реагирует, насколько он защищен. Если необходимо, то мы можем спокойно сегодня вводить корректировки", - рассказал министр.

https://ria.ru/20210330/vaktsinatsiya-1603519497.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, общество