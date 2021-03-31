https://ria.ru/20210331/respiratory-1603583614.html

Кимрская фабрика поставит в Чехию 50 тысяч респираторов

Кимрская фабрика поставит в Чехию 50 тысяч респираторов

Кимрская фабрика им. Горького поставит в Чехию 50 тысяч респираторов модели "СПИРО-113", сообщает пресс-служба правительства Тверской области . РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T11:36

2021-03-31T11:36

2021-03-31T11:36

тверская область

игорь руденя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603584992_0:52:1280:772_1920x0_80_0_0_8ed995e65a086d90ef336a9082a10d11.jpg

ТВЕРЬ, 31 мар – РИА Новости. Кимрская фабрика им. Горького поставит в Чехию 50 тысяч респираторов модели "СПИРО-113", сообщает пресс-служба правительства Тверской области . Заказ получен при содействии торгового представительства России в Чехии. Маски поставляются ведущему чешскому импортёру, производителю и дистрибьютору средств индивидуальной защиты - компании Canis Safety a.s. Ее клиентами являются чешские, польские и словацкие компании. В пресс-службе напомнили, что это не первая крупная поставка средств индивидуальной защиты, произведенных в Тверской области, в другие страны. В этом году 300 тысяч респираторов Кимрской фабрики им. Горького были отправлены в Германию. В конце января этого года фабрика расширила производство – там открылся цех по выпуску медицинских масок и промышленных респираторов серии СПИРО-1000. С учетом новой линии мощности предприятии достигли почти 90 тысяч изделий в сутки. Благодаря открытию нового цеха созданы 90 новых рабочих мест.По сообщению пресс-службы, сегодня Кимрская фабрика им. Горького - ведущее специализированное предприятие по выпуску средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожных покровов при работе с радиоактивными и агрессивными веществами.Фабрика ведет свою историю с 1925 года.

https://ria.ru/20210329/programma-1603295728.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь руденя