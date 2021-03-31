https://ria.ru/20210331/respiratory-1603583614.html
Кимрская фабрика поставит в Чехию 50 тысяч респираторов
Кимрская фабрика поставит в Чехию 50 тысяч респираторов
Кимрская фабрика им. Горького поставит в Чехию 50 тысяч респираторов модели "СПИРО-113", сообщает пресс-служба правительства Тверской области . РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T11:36
2021-03-31T11:36
2021-03-31T11:36
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 31 мар – РИА Новости. Кимрская фабрика им. Горького поставит в Чехию 50 тысяч респираторов модели "СПИРО-113", сообщает пресс-служба правительства Тверской области . Заказ получен при содействии торгового представительства России в Чехии. Маски поставляются ведущему чешскому импортёру, производителю и дистрибьютору средств индивидуальной защиты - компании Canis Safety a.s. Ее клиентами являются чешские, польские и словацкие компании. В пресс-службе напомнили, что это не первая крупная поставка средств индивидуальной защиты, произведенных в Тверской области, в другие страны. В этом году 300 тысяч респираторов Кимрской фабрики им. Горького были отправлены в Германию. В конце января этого года фабрика расширила производство – там открылся цех по выпуску медицинских масок и промышленных респираторов серии СПИРО-1000. С учетом новой линии мощности предприятии достигли почти 90 тысяч изделий в сутки. Благодаря открытию нового цеха созданы 90 новых рабочих мест.По сообщению пресс-службы, сегодня Кимрская фабрика им. Горького - ведущее специализированное предприятие по выпуску средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожных покровов при работе с радиоактивными и агрессивными веществами.Фабрика ведет свою историю с 1925 года.
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игорь руденя
ТВЕРЬ, 31 мар – РИА Новости. Кимрская фабрика им. Горького поставит в Чехию 50 тысяч респираторов модели "СПИРО-113", сообщает пресс-служба правительства Тверской области .
Заказ получен при содействии торгового представительства России в Чехии
. Маски поставляются ведущему чешскому импортёру, производителю и дистрибьютору средств индивидуальной защиты - компании Canis Safety a.s. Ее клиентами являются чешские, польские и словацкие компании.
В пресс-службе напомнили, что это не первая крупная поставка средств индивидуальной защиты, произведенных в Тверской области, в другие страны. В этом году 300 тысяч респираторов Кимрской фабрики им. Горького были отправлены в Германию.
В конце января этого года фабрика расширила производство – там открылся цех по выпуску медицинских масок и промышленных респираторов серии СПИРО-1000. С учетом новой линии мощности предприятии достигли почти 90 тысяч изделий в сутки. Благодаря открытию нового цеха созданы 90 новых рабочих мест.
"Запуск новой линейки продукции на новом, современном оборудовании – это наш вклад в развитие отрасли, а также дополнительные рабочие места. Выпуск средств индивидуальной защиты актуален не только в период пандемии коронавируса. Наша продукция востребована в самых разных производственных процессах. Это атомная промышленность, строительство и другие отрасли, где есть необходимость в защите специалистов, работающих в особых условиях", – отметил губернатор области Игорь Руденя
.
По сообщению пресс-службы, сегодня Кимрская фабрика им. Горького - ведущее специализированное предприятие по выпуску средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожных покровов при работе с радиоактивными и агрессивными веществами.
Фабрика ведет свою историю с 1925 года.