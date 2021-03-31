https://ria.ru/20210331/rekonstruktsiya-1603620167.html

Реконструкцию аварийного участка трассы около Вологды завершат досрочно

Реконструкцию аварийного участка трассы около Вологды завершат досрочно

Реконструкция с расширением до четырех полос наиболее загруженного и аварийного участка федеральной трассы А-114 Вологда - Новая Ладога в районе поселка... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T13:54

2021-03-31T13:54

2021-03-31T13:54

вологодская область

череповец

вологда

новая ладога

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ВОЛОГДА, 31 мар – РИА Новости. Реконструкция с расширением до четырех полос наиболее загруженного и аварийного участка федеральной трассы А-114 Вологда - Новая Ладога в районе поселка Сосновка завершится на год раньше, сообщает пресс-службы правительства Вологодской области.По ее информации, два года назад было принято решение о расширении 120-километрового участка трассы, соединяющего Вологду и Череповец, до четырех полос. Сейчас строители возводят разворотный путепровод в районе поселка Сосновка в Вологодском районе и расширяют 21-километровый участок возле него. Реконструкция позволит водителям поворачивать в Сосновку, не пересекая трассу, что исключит лобовые столкновения. По данным пресс-службы, участок трассы возле Сосновки - наиболее аварийный в области. В прошлом году там погиб 21 человек – это почти половина от общего числа погибших на федеральных трассах. В текущем году уже погибли 10 человек, что в пять раз больше, чем за аналогичный период прошлого года."Работы ведутся опережающими темпами, мы планируем завершить расширение участка трассы А-114 в Вологодском районе на год раньше", - приводит пресс-служба слова главного инженера ФКУ Упрдор "Холмогоры" Павла Кудряшова.Следующий этап реконструкции трассы – на участке от Шексны до аэропорта Череповца.

https://ria.ru/20210326/gaz-1602978799.html

череповец

вологда

новая ладога

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череповец, вологда, новая ладога