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Вологодская область
https://ria.ru/20210331/rekonstruktsiya-1603620167.html
Реконструкцию аварийного участка трассы около Вологды завершат досрочно
Реконструкцию аварийного участка трассы около Вологды завершат досрочно
Реконструкция с расширением до четырех полос наиболее загруженного и аварийного участка федеральной трассы А-114 Вологда - Новая Ладога в районе поселка... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T13:54
2021-03-31T13:54
вологодская область
череповец
вологда
новая ладога
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ВОЛОГДА, 31 мар – РИА Новости. Реконструкция с расширением до четырех полос наиболее загруженного и аварийного участка федеральной трассы А-114 Вологда - Новая Ладога в районе поселка Сосновка завершится на год раньше, сообщает пресс-службы правительства Вологодской области.По ее информации, два года назад было принято решение о расширении 120-километрового участка трассы, соединяющего Вологду и Череповец, до четырех полос. Сейчас строители возводят разворотный путепровод в районе поселка Сосновка в Вологодском районе и расширяют 21-километровый участок возле него. Реконструкция позволит водителям поворачивать в Сосновку, не пересекая трассу, что исключит лобовые столкновения. По данным пресс-службы, участок трассы возле Сосновки - наиболее аварийный в области. В прошлом году там погиб 21 человек – это почти половина от общего числа погибших на федеральных трассах. В текущем году уже погибли 10 человек, что в пять раз больше, чем за аналогичный период прошлого года."Работы ведутся опережающими темпами, мы планируем завершить расширение участка трассы А-114 в Вологодском районе на год раньше", - приводит пресс-служба слова главного инженера ФКУ Упрдор "Холмогоры" Павла Кудряшова.Следующий этап реконструкции трассы – на участке от Шексны до аэропорта Череповца.
https://ria.ru/20210326/gaz-1602978799.html
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череповец, вологда, новая ладога

Реконструкцию аварийного участка трассы около Вологды завершат досрочно

13:54 31.03.2021
 
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийРабочие ремонтируют участок дороги в Москве
Рабочие ремонтируют участок дороги в Москве - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ВОЛОГДА, 31 мар – РИА Новости. Реконструкция с расширением до четырех полос наиболее загруженного и аварийного участка федеральной трассы А-114 Вологда - Новая Ладога в районе поселка Сосновка завершится на год раньше, сообщает пресс-службы правительства Вологодской области.
По ее информации, два года назад было принято решение о расширении 120-километрового участка трассы, соединяющего Вологду и Череповец, до четырех полос. Сейчас строители возводят разворотный путепровод в районе поселка Сосновка в Вологодском районе и расширяют 21-километровый участок возле него. Реконструкция позволит водителям поворачивать в Сосновку, не пересекая трассу, что исключит лобовые столкновения. По данным пресс-службы, участок трассы возле Сосновки - наиболее аварийный в области. В прошлом году там погиб 21 человек – это почти половина от общего числа погибших на федеральных трассах. В текущем году уже погибли 10 человек, что в пять раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
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"Работы ведутся опережающими темпами, мы планируем завершить расширение участка трассы А-114 в Вологодском районе на год раньше", - приводит пресс-служба слова главного инженера ФКУ Упрдор "Холмогоры" Павла Кудряшова.
Следующий этап реконструкции трассы – на участке от Шексны до аэропорта Череповца.
"Мы планируем сделать в четырехполосном исполнении еще 30 километров. Сейчас завершается разработка проектно-сметной документации, затем будем обращаться в министерство транспорта по финансированию. Наша задача - чтобы вся трасса от Вологды до Череповца стала четырехполосной", - сказал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, осматривая строящийся участок у Сосновки.
 
Вологодская областьЧереповецВологдаНовая Ладога
 
 
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