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Историк рассказал о стратегии Запада "Петля анаконды" против России
Историк рассказал о стратегии Запада "Петля анаконды" против России
Распад Организации Варшавского договора (ОВД) в 1991 году привел к расширению НАТО за счет ее бывших членов и к проводимой сегодня коллективным Западом политике РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T12:46
2021-03-31T15:27
россия
восточная европа
нато
михаил горбачев
чехия
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Распад Организации Варшавского договора (ОВД) в 1991 году привел к расширению НАТО за счет ее бывших членов и к проводимой сегодня коллективным Западом политике сдерживания России на основе стратегии "Петля анаконды", заявил РИА Новости профессор Дипломатической академии МИД России, вице-президент Лиги военных дипломатов Владимир Винокуров.Как следствие, Вашингтону удалось создать вокруг России "пояс" предельно враждебно настроенных к ней государств, власти которых являются, по сути, "покорными исполнителями воли заокеанских правителей", считает собеседник агентства.Ныне коллективным Западом активно реализуется стратегия сдерживания России — система мер по искусственному раздуванию угрозы, якобы исходящей от нее странам Европы, которую, по их мнению, следует сдерживать и изолировать в политическом, экономическом и военном планах, объяснил профессор.При таких обстоятельствах у России, считает он, просто не остается иного выбора, кроме как укреплять и модернизировать собственный оборонный потенциал, повышать боеготовность российских войск, укреплять военно-политическое сотрудничество в рамках ОДКБ и расширять круг потенциальных союзников.ОВД как ответ на создание НАТОСоздание в 1955 году ОВД явилось, с одной стороны, ответом на формирование в 1949 году НАТО, с другой — реакцией на подписание в октябре 1954 года Парижских соглашений о вхождении в НАТО Федеративной Республики Германия.Важной особенностью Варшавского договора являлось то, что по своему характеру, целям и задачам он являлся сугубо оборонительным, преследующим цель обеспечение мира и безопасности в Европе, и в этом его коренное, принципиальное отличие от блока НАТО, полагает эксперт.Существенной чертой Варшавского договора, отличающей его от Североатлантического блока, являлось также стремление к созданию системы коллективной безопасности, охватывающей все европейские государства.Перестройка и крутой разворотВ 1985 году действие Варшавского договора продлили еще на 20 лет. Но в СССР началась перестройка, повлекшая кардинальное изменение внутренней и внешней политики. Руководство страны во главе с Михаилом Горбачевым заявило о приверженности принципам коллективной безопасности и разоружения, провозгласив политику невмешательства во внутренние дела социалистических стран, которые развивались в неблагоприятном для СССР и ОВД направлении.Пришедшие к власти в странах Восточной Европы силы заявили о крутом развороте внешней политики в пользу сотрудничества с США и странами Западной Европы и отказа от тесного взаимодействия с Советским Союзом, напомнил Винокуров.В создавшихся условиях ОВД перестала выполнять прежние функции и утратила прежнее значение. Двадцать пятого февраля 1991 года было принято решение о роспуске ее военной организации, а на встрече глав государств и правительств в Будапеште 30 июня — 1 июля 1991 года его участники приняли решение о роспуске всего Варшавского договора. Теперь каждое из входящих в него государств получало возможность самостоятельно выбирать военно-политических союзников.В результате распада ОВД на пространстве Восточной Европы образовался вакуум, которым немедленно воспользовалось военно-политическое руководство НАТО. Оно стало активно проводить в жизнь политику расширения Североатлантического альянса за счет бывших членов Варшавского договора на восток и приближения НАТО к границам России.В 1999 году его ряды пополнили Венгрия, Польша и Чехия, в 2004-м — Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония, в 2009-м — Албания и Хорватия. Это произошло, несмотря на действие Основополагающего акта о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией Североатлантического договора, подписанного в Париже 27 мая 1997 года, а также на устные договоренности, данные советской стороне в ходе переговоров по объединению Германии."Петля анаконды" как итог распада ОВДСтратегия "Петля анаконды" впервые была сформулирована в ходе Гражданской войны в США генералом Уинфилдом Скоттом, командующим армией северян. Суть стратегии состояла в том, чтобы блокировать с моря и по береговым линиям вражеские территории, отрезая от доступа к портам, и добиться в результате этого стратегического истощения противника.Впоследствии стратегия "Петля анаконды" вышла на геополитический уровень — с ее помощью США и Великобритания намеривались ослабить евразийские державы, в том числе Россию, выводя из-под контроля этих государств береговые территории и не допуская интеграции в границах континента.Один из ведущих западных геополитиков англичанин Хэлфорд Маккиндер развил эту стратегию вначале на практике, когда, будучи верховным комиссаром Великобритании на юге России во время интервенции 1918-1920 годов, осуществлял план "Белая периферия против красного центра", а затем в своих теоретических работах.Дальнейшее развитие стратегия "Петля анаконды" получила в трудах известного американского политического деятеля Збигнева Бжезинского.
https://radiosputnik.ria.ru/20210312/nato-1600879767.html
https://ria.ru/20210331/politika-1603477050.html
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россия, восточная европа, нато, михаил горбачев, чехия

Историк рассказал о стратегии Запада "Петля анаконды" против России

12:46 31.03.2021 (обновлено: 15:27 31.03.2021)
 
© РИА Новости / Семеляк / Перейти в фотобанкОбщевойсковые учения "Братство по оружию" Советского Союза и стран Варшавского договора, ГДР
Общевойсковые учения Братство по оружию Советского Союза и стран Варшавского договора, ГДР - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Семеляк
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Распад Организации Варшавского договора (ОВД) в 1991 году привел к расширению НАТО за счет ее бывших членов и к проводимой сегодня коллективным Западом политике сдерживания России на основе стратегии "Петля анаконды", заявил РИА Новости профессор Дипломатической академии МИД России, вице-президент Лиги военных дипломатов Владимир Винокуров.

"К последствиям роспуска ОВД следует отнести проводимую ныне коллективным Западом во главе с США политику сдерживания России в политической сфере и стратегию геополитического превосходства "Петля анаконды" Хэлфорда Маккиндера и Збигнева Бжезинского в военной области", — сказал Винокуров.

Как следствие, Вашингтону удалось создать вокруг России "пояс" предельно враждебно настроенных к ней государств, власти которых являются, по сути, "покорными исполнителями воли заокеанских правителей", считает собеседник агентства.

"На наших глазах реализуется тот самый зловещий план, который называется "Петля анаконды": стягивание вокруг России кольца собственных военных баз, командных центров, переброска к ее границам танковых частей и ударных авиационных группировок, представляющих потенциальную угрозу для военной безопасности России", — отметил эксперт.

Ныне коллективным Западом активно реализуется стратегия сдерживания России — система мер по искусственному раздуванию угрозы, якобы исходящей от нее странам Европы, которую, по их мнению, следует сдерживать и изолировать в политическом, экономическом и военном планах, объяснил профессор.
При таких обстоятельствах у России, считает он, просто не остается иного выбора, кроме как укреплять и модернизировать собственный оборонный потенциал, повышать боеготовность российских войск, укреплять военно-политическое сотрудничество в рамках ОДКБ и расширять круг потенциальных союзников.

ОВД как ответ на создание НАТО

Создание в 1955 году ОВД явилось, с одной стороны, ответом на формирование в 1949 году НАТО, с другой — реакцией на подписание в октябре 1954 года Парижских соглашений о вхождении в НАТО Федеративной Республики Германия.
Важной особенностью Варшавского договора являлось то, что по своему характеру, целям и задачам он являлся сугубо оборонительным, преследующим цель обеспечение мира и безопасности в Европе, и в этом его коренное, принципиальное отличие от блока НАТО, полагает эксперт.
Существенной чертой Варшавского договора, отличающей его от Североатлантического блока, являлось также стремление к созданию системы коллективной безопасности, охватывающей все европейские государства.
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Перестройка и крутой разворот

В 1985 году действие Варшавского договора продлили еще на 20 лет. Но в СССР началась перестройка, повлекшая кардинальное изменение внутренней и внешней политики. Руководство страны во главе с Михаилом Горбачевым заявило о приверженности принципам коллективной безопасности и разоружения, провозгласив политику невмешательства во внутренние дела социалистических стран, которые развивались в неблагоприятном для СССР и ОВД направлении.
Пришедшие к власти в странах Восточной Европы силы заявили о крутом развороте внешней политики в пользу сотрудничества с США и странами Западной Европы и отказа от тесного взаимодействия с Советским Союзом, напомнил Винокуров.
В создавшихся условиях ОВД перестала выполнять прежние функции и утратила прежнее значение. Двадцать пятого февраля 1991 года было принято решение о роспуске ее военной организации, а на встрече глав государств и правительств в Будапеште 30 июня — 1 июля 1991 года его участники приняли решение о роспуске всего Варшавского договора. Теперь каждое из входящих в него государств получало возможность самостоятельно выбирать военно-политических союзников.
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В результате распада ОВД на пространстве Восточной Европы образовался вакуум, которым немедленно воспользовалось военно-политическое руководство НАТО. Оно стало активно проводить в жизнь политику расширения Североатлантического альянса за счет бывших членов Варшавского договора на восток и приближения НАТО к границам России.
В 1999 году его ряды пополнили Венгрия, Польша и Чехия, в 2004-м — Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония, в 2009-м — Албания и Хорватия. Это произошло, несмотря на действие Основополагающего акта о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией Североатлантического договора, подписанного в Париже 27 мая 1997 года, а также на устные договоренности, данные советской стороне в ходе переговоров по объединению Германии.
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"Петля анаконды" как итог распада ОВД

Стратегия "Петля анаконды" впервые была сформулирована в ходе Гражданской войны в США генералом Уинфилдом Скоттом, командующим армией северян. Суть стратегии состояла в том, чтобы блокировать с моря и по береговым линиям вражеские территории, отрезая от доступа к портам, и добиться в результате этого стратегического истощения противника.
Впоследствии стратегия "Петля анаконды" вышла на геополитический уровень — с ее помощью США и Великобритания намеривались ослабить евразийские державы, в том числе Россию, выводя из-под контроля этих государств береговые территории и не допуская интеграции в границах континента.
Один из ведущих западных геополитиков англичанин Хэлфорд Маккиндер развил эту стратегию вначале на практике, когда, будучи верховным комиссаром Великобритании на юге России во время интервенции 1918-1920 годов, осуществлял план "Белая периферия против красного центра", а затем в своих теоретических работах.
Дальнейшее развитие стратегия "Петля анаконды" получила в трудах известного американского политического деятеля Збигнева Бжезинского.
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РоссияВосточная ЕвропаНАТОМихаил ГорбачевЧехия
 
 
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