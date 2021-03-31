Онлайн-конференция о научно-технологическом будущем Якутии
2 апреля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция на тему: "Российская академия наук и научно-технологическое будущее Якутии".
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Участники:
- президент Российской академии наук Александр СЕРГЕЕВ;
- глава Республики Саха (Якутия) Айсен НИКОЛАЕВ.
РАН планируется организовать большую экспедицию в Якутию. Президент РАН А.М. Сергеев уже побывал в регионе в конце марта и в ходе мероприятия расскажет об уникальных впечатлениях, полученных в этой дальней республике России, о том, что его удивило и порадовало. Главное богатство Якутии - холод, благодаря которому сохранились древнейшие артефакты. В недрах республики найдено 75% всех известных в мире захоронений мамонтов, которые стали объектом биологических и палеогенетических исследований. Ученые Якутии впервые вырастили траву, семена которой нашли в останках мамонтов. Реализуются научные проекты мирового уровня: "Хранилище Судного дня" (криохранилище семян растений) и Всемирный центр мамонта.
Якутия – модель возрождения культурного кода народностей и пяти древних языков. Там крупнейшие в мире залежи алмазов. Попигайское месторождение импактных алмазов - это триллион каратов, которые образовались 35 млн лет назад. Якутия - полигон для создания новейшей энергетики, оборонительный форпост на севере России. Научно-образовательный центр "Север" объединит пять регионов Дальнего Востока.
Какие научно-исследовательские проекты в области геномных исследований, клеточных и агробиотехнологий разработаны? Каковы возможности цифровизации языкового и культурного наследия коренных народов? На каком этапе строительство космодрома в Тикси?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- президент Российской академии наук Александр СЕРГЕЕВ;
- глава Республики Саха (Якутия) Айсен НИКОЛАЕВ.
РАН планируется организовать большую экспедицию в Якутию. Президент РАН А.М. Сергеев уже побывал в регионе в конце марта и в ходе мероприятия расскажет об уникальных впечатлениях, полученных в этой дальней республике России, о том, что его удивило и порадовало. Главное богатство Якутии - холод, благодаря которому сохранились древнейшие артефакты. В недрах республики найдено 75% всех известных в мире захоронений мамонтов, которые стали объектом биологических и палеогенетических исследований. Ученые Якутии впервые вырастили траву, семена которой нашли в останках мамонтов. Реализуются научные проекты мирового уровня: "Хранилище Судного дня" (криохранилище семян растений) и Всемирный центр мамонта.
Якутия – модель возрождения культурного кода народностей и пяти древних языков. Там крупнейшие в мире залежи алмазов. Попигайское месторождение импактных алмазов - это триллион каратов, которые образовались 35 млн лет назад. Якутия - полигон для создания новейшей энергетики, оборонительный форпост на севере России. Научно-образовательный центр "Север" объединит пять регионов Дальнего Востока.
Какие научно-исследовательские проекты в области геномных исследований, клеточных и агробиотехнологий разработаны? Каковы возможности цифровизации языкового и культурного наследия коренных народов? На каком этапе строительство космодрома в Тикси?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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