https://ria.ru/20210331/puteshestviya-1603567464.html

Туристы рассказали, нужен ли им интернет в самолете

Туристы рассказали, нужен ли им интернет в самолете

сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T11:11

2021-03-31T11:11

2021-03-31T11:11

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, что они думают об идее российских авиакомпаний ввести платную услугу доступа в интернет на коротких рейсах, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 2050 пользователей и выяснили, что половина из них готовы платить за выход в сеть во время перелета.Хотя сейчас 71 процент пользователей не слишком интересует такая услуга — при выборе авиакомпании они не проверяют, есть ли на борту доступ во всемирную паутину.Большинство (81 процент) респондентов отметили, что прежде не пользовались интернетом в воздухе. К беспроводной системе развлечений через Wi-Fi подключались только 40 процентов путешественников. Наличие такой системы важно всего для 42 процентов пассажиров.

https://ria.ru/20210330/uzbekistan-1602856598.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, самолеты, пассажиры, новости - туризм, интернет