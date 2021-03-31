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Туристы рассказали, нужен ли им интернет в самолете
Туристы рассказали, нужен ли им интернет в самолете
сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T11:11
2021-03-31T11:11
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, что они думают об идее российских авиакомпаний ввести платную услугу доступа в интернет на коротких рейсах, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 2050 пользователей и выяснили, что половина из них готовы платить за выход в сеть во время перелета.Хотя сейчас 71 процент пользователей не слишком интересует такая услуга — при выборе авиакомпании они не проверяют, есть ли на борту доступ во всемирную паутину.Большинство (81 процент) респондентов отметили, что прежде не пользовались интернетом в воздухе. К беспроводной системе развлечений через Wi-Fi подключались только 40 процентов путешественников. Наличие такой системы важно всего для 42 процентов пассажиров.
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туризм, самолеты, пассажиры, новости - туризм, интернет

Туристы рассказали, нужен ли им интернет в самолете

11:11 31.03.2021
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкВид на летное поле международного аэропорта "Рига" из зала ожидания
Вид на летное поле международного аэропорта Рига из зала ожидания - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, что они думают об идее российских авиакомпаний ввести платную услугу доступа в интернет на коротких рейсах, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 2050 пользователей и выяснили, что половина из них готовы платить за выход в сеть во время перелета.
Хотя сейчас 71 процент пользователей не слишком интересует такая услуга — при выборе авиакомпании они не проверяют, есть ли на борту доступ во всемирную паутину.
Большинство (81 процент) респондентов отметили, что прежде не пользовались интернетом в воздухе. К беспроводной системе развлечений через Wi-Fi подключались только 40 процентов путешественников. Наличие такой системы важно всего для 42 процентов пассажиров.
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