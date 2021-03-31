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Суд в Якутске приговорил двух наркодилеров к шести и семи годам колонии

Суд в Якутске приговорил двух наркодилеров к шести и семи годам колонии

Суд в Якутске приговорил двух наркодилеров к шести и семи годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба управления ФСБ России по региону. РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T09:55

2021-03-31T09:55

2021-03-31T09:55

россия

якутский городской суд

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

якутск

происшествия

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ЯКУТСК, 31 мар – РИА Новости. Суд в Якутске приговорил двух наркодилеров к шести и семи годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба управления ФСБ России по региону.Отмечается, что в прошлом году сотрудники УФСБ задержали двух организаторов канала поставки наркотиков на территорию Якутии.При обыске у мужчин были обнаружены и изъяты 39 свертков и шесть брикетов наркотических средств весом около 620 грамм, а также приспособления для расфасовки наркотиков. Установлено, что сбыт наркотиков производился через интернет, с использованием различных тайников-закладок.В отношении них возбудили уголовное дело о незаконном производстве и сбыте наркотиков.

https://ria.ru/20210322/fsb-1602262394.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, якутский городской суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), якутск, происшествия