https://ria.ru/20210331/prigovor-1603569544.html
Суд в Якутске приговорил двух наркодилеров к шести и семи годам колонии
Суд в Якутске приговорил двух наркодилеров к шести и семи годам колонии
Суд в Якутске приговорил двух наркодилеров к шести и семи годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба управления ФСБ России по региону. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T09:55
2021-03-31T09:55
2021-03-31T09:55
россия
якутский городской суд
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
якутск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/39791/40/397914019_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_d2edc1dc1271923c0fbc17b2e05ec807.jpg
ЯКУТСК, 31 мар – РИА Новости. Суд в Якутске приговорил двух наркодилеров к шести и семи годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба управления ФСБ России по региону.Отмечается, что в прошлом году сотрудники УФСБ задержали двух организаторов канала поставки наркотиков на территорию Якутии.При обыске у мужчин были обнаружены и изъяты 39 свертков и шесть брикетов наркотических средств весом около 620 грамм, а также приспособления для расфасовки наркотиков. Установлено, что сбыт наркотиков производился через интернет, с использованием различных тайников-закладок.В отношении них возбудили уголовное дело о незаконном производстве и сбыте наркотиков.
https://ria.ru/20210322/fsb-1602262394.html
россия
якутск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/39791/40/397914019_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_846af70666bb50e5ce7813aa4313aeef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, якутский городской суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), якутск, происшествия