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СМИ сообщили о "минировании" посольства России в Киеве
СМИ сообщили о "минировании" посольства России в Киеве
Российское посольство в Киеве и ряд других объектов проверяют правоохранители в связи с сообщением об их "минировании", передает агентство "Укринформ" со... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T18:31
2021-03-31T18:38
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КИЕВ, 31 мар - РИА Новости. Российское посольство в Киеве и ряд других объектов проверяют правоохранители в связи с сообщением об их "минировании", передает агентство "Укринформ" со ссылкой на отдел коммуникации полиции украинской столицы.Агентство уточняет, что полицейские проверяют сообщение о возможном минировании "посольства РФ, Киевского апелляционного суда и жилого комплекса Time".Верховная рада Украины в 2012 году ужесточила ответственность за лжеминирование. Статья 259 Уголовного кодекса Украины "заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности" предполагает лишение свободы на срок от двух до шести лет. Повторное совершение этого правонарушения, либо же сообщение, повлекшее тяжкие последствия, наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет. Президент Украины Владимир Зеленский 25 марта подписал закон об ужесточении наказания за лжемирирование.Депутаты в новом законе установили дополнительное наказание за лжеминирование в виде конфискации имущества. Кроме этого, Рада изложила в новой редакции часть вторую статьи 259 УК Украины, которой устанавливается усиленная уголовная ответственность за лжеминирвоание критически важных объектов инфраструктуры.
https://ria.ru/20210331/minirovanie-1603666102.html
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верховная рада украины, россия, киев, украина, в мире

СМИ сообщили о "минировании" посольства России в Киеве

18:31 31.03.2021 (обновлено: 18:38 31.03.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 31 мар - РИА Новости. Российское посольство в Киеве и ряд других объектов проверяют правоохранители в связи с сообщением об их "минировании", передает агентство "Укринформ" со ссылкой на отдел коммуникации полиции украинской столицы.
Агентство уточняет, что полицейские проверяют сообщение о возможном минировании "посольства РФ, Киевского апелляционного суда и жилого комплекса Time".

"Действительно, есть сообщения о минировании этих объектов. Сейчас на местах работают следственно-оперативные группы управлений полиции, взрывотехники и кинологи со служебными собаками", - сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

Верховная рада Украины в 2012 году ужесточила ответственность за лжеминирование. Статья 259 Уголовного кодекса Украины "заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности" предполагает лишение свободы на срок от двух до шести лет. Повторное совершение этого правонарушения, либо же сообщение, повлекшее тяжкие последствия, наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет. Президент Украины Владимир Зеленский 25 марта подписал закон об ужесточении наказания за лжемирирование.
Депутаты в новом законе установили дополнительное наказание за лжеминирование в виде конфискации имущества. Кроме этого, Рада изложила в новой редакции часть вторую статьи 259 УК Украины, которой устанавливается усиленная уголовная ответственность за лжеминирвоание критически важных объектов инфраструктуры.
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