https://ria.ru/20210331/pogoda-1603630327.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в апреле
Синоптик рассказал о погоде в Москве в апреле
Неоднородная погода ожидается в апреле в Москве, первый день месяца будет теплым и хмурым, затем температура начнет понижаться, сообщил журналистам научный... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T14:34
2021-03-31T14:34
2021-03-31T15:28
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
общество
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Неоднородная погода ожидается в апреле в Москве, первый день месяца будет теплым и хмурым, затем температура начнет понижаться, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.По его словам, апрель может походить на март, в котором наблюдались сильные колебания температуры.Он добавил, что 2 апреля в Москве будут осадки. "Пока циклоническая деятельность. До понедельника-вторника (прояснения будут), но солнца ждать не стоит", - сказал Вильфанд.
https://ria.ru/20210331/pogoda-1603582658.html
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