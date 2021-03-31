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Синоптик рассказал о погоде в Москве в апреле
Синоптик рассказал о погоде в Москве в апреле
Неоднородная погода ожидается в апреле в Москве, первый день месяца будет теплым и хмурым, затем температура начнет понижаться, сообщил журналистам научный... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T14:34
2021-03-31T15:28
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
общество
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Неоднородная погода ожидается в апреле в Москве, первый день месяца будет теплым и хмурым, затем температура начнет понижаться, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.По его словам, апрель может походить на март, в котором наблюдались сильные колебания температуры.Он добавил, что 2 апреля в Москве будут осадки. "Пока циклоническая деятельность. До понедельника-вторника (прояснения будут), но солнца ждать не стоит", - сказал Вильфанд.
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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество

Синоптик рассказал о погоде в Москве в апреле

14:34 31.03.2021 (обновлено: 15:28 31.03.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛюди идут к автобусной остановке
Люди идут к автобусной остановке - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Неоднородная погода ожидается в апреле в Москве, первый день месяца будет теплым и хмурым, затем температура начнет понижаться, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"В Москве температурный фон прогнозируется выше нормы, но ненамного выше нормы... Апрель все-таки ожидается неоднородным... Начнется апрель с довольно теплой, но хмурой погоды. 1 апреля будет 10 градусов, что выше нормы на 4,5 градусов, а затем температура начнет понижаться", - сказал Вильфанд.
По его словам, апрель может походить на март, в котором наблюдались сильные колебания температуры.
Он добавил, что 2 апреля в Москве будут осадки. "Пока циклоническая деятельность. До понедельника-вторника (прояснения будут), но солнца ждать не стоит", - сказал Вильфанд.
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РоссияРоман ВильфандГидрометцентрМоскваОбщество
 
 
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