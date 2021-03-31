https://ria.ru/20210331/pogoda-1603558803.html

Москвичам рассказали о погоде в среду

Москвичам рассказали о погоде в среду

Пасмурная погода, сырость и дожди ожидают москвичей в среду, температура воздуха в столице до плюс 8 градусов, сообщила агентству РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T07:49

2021-03-31T07:49

2021-03-31T07:59

россия

елена волосюк

погода

москва

общество

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Пасмурная погода, сырость и дожди ожидают москвичей в среду, температура воздуха в столице до плюс 8 градусов, сообщила агентству РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Елена Волосюк.Синоптик добавила, что ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду.Атмосферное давление будет падать и к вечеру составит 745 миллиметра ртутного столба, что немного ниже нормы.

https://ria.ru/20210331/zamorozki-1603552969.html

россия

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, елена волосюк, погода, москва, общество