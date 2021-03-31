https://ria.ru/20210331/pogoda-1603558803.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду
Пасмурная погода, сырость и дожди ожидают москвичей в среду, температура воздуха в столице до плюс 8 градусов, сообщила агентству РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T07:49
2021-03-31T07:49
2021-03-31T07:59
россия
елена волосюк
погода
москва
общество
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Пасмурная погода, сырость и дожди ожидают москвичей в среду, температура воздуха в столице до плюс 8 градусов, сообщила агентству РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Елена Волосюк.Синоптик добавила, что ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду.Атмосферное давление будет падать и к вечеру составит 745 миллиметра ртутного столба, что немного ниже нормы.
https://ria.ru/20210331/zamorozki-1603552969.html
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россия, елена волосюк, погода, москва, общество