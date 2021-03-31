https://ria.ru/20210331/perepis-1603677263.html

В Росстате рассказали о процедуре переписи населения на портале госуслуг

В Росстате рассказали о процедуре переписи населения на портале госуслуг

Ответы на вопросы Всероссийской переписи населения будут только те, которые впишет или даст сам респондент, никаких всплывающих окон с вариантами или подсказок... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T17:50

2021-03-31T17:50

2021-03-31T17:50

федеральная служба государственной статистики (росстат)

генеральная прокуратура рф

владимир путин

общество

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Ответы на вопросы Всероссийской переписи населения будут только те, которые впишет или даст сам респондент, никаких всплывающих окон с вариантами или подсказок в них не предусмотрено, заявил РИА Новости заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.Во вторник в ходе заседания совета по межнациональным отношениям, президент Владимир Путин поручил Росстату и Генпрокуратуре "обеспечить при проведении переписи неукоснительное соблюдение конституционного права людей на свободное волеизъявление при определении своей национальности", жестко пресекать попытки давления и дискриминации по этническим признакам.Он напомнил, что в переписной лист для постоянных жителей страны включены следующие вопросы: национальная принадлежность, родной язык, владение и пользование русским языком, владение и пользование иными языками."Преимуществом прохождения переписи через портал Госуслуги.ру является то, что человек, заполняющий анкету, может всегда остановиться, чтобы уточнить те или иные сведения о себе или своих близких, если он заполняет данные на членов семьи. Это особенно важно как раз при ответе на вопрос о национальности или языке", - добавил замглавы Росстата.

https://ria.ru/20210205/perepis-1596160341.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба государственной статистики (росстат), генеральная прокуратура рф, владимир путин, общество