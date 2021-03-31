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В Росстате рассказали о процедуре переписи населения на портале госуслуг
В Росстате рассказали о процедуре переписи населения на портале госуслуг
Ответы на вопросы Всероссийской переписи населения будут только те, которые впишет или даст сам респондент, никаких всплывающих окон с вариантами или подсказок... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T17:50
2021-03-31T17:50
2021-03-31T17:50
федеральная служба государственной статистики (росстат)
генеральная прокуратура рф
владимир путин
общество
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Ответы на вопросы Всероссийской переписи населения будут только те, которые впишет или даст сам респондент, никаких всплывающих окон с вариантами или подсказок в них не предусмотрено, заявил РИА Новости заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.Во вторник в ходе заседания совета по межнациональным отношениям, президент Владимир Путин поручил Росстату и Генпрокуратуре "обеспечить при проведении переписи неукоснительное соблюдение конституционного права людей на свободное волеизъявление при определении своей национальности", жестко пресекать попытки давления и дискриминации по этническим признакам.Он напомнил, что в переписной лист для постоянных жителей страны включены следующие вопросы: национальная принадлежность, родной язык, владение и пользование русским языком, владение и пользование иными языками."Преимуществом прохождения переписи через портал Госуслуги.ру является то, что человек, заполняющий анкету, может всегда остановиться, чтобы уточнить те или иные сведения о себе или своих близких, если он заполняет данные на членов семьи. Это особенно важно как раз при ответе на вопрос о национальности или языке", - добавил замглавы Росстата.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба государственной статистики (росстат), генеральная прокуратура рф, владимир путин, общество
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости.
Ответы на вопросы Всероссийской переписи населения будут только те, которые впишет или даст сам респондент, никаких всплывающих окон с вариантами или подсказок в них не предусмотрено, заявил РИА Новости заместитель руководителя Росстата
Павел Смелов.
Во вторник в ходе заседания совета по межнациональным отношениям, президент Владимир Путин поручил Росстату и Генпрокуратуре "обеспечить при проведении переписи неукоснительное соблюдение конституционного права людей на свободное волеизъявление при определении своей национальности", жестко пресекать попытки давления и дискриминации по этническим признакам.
"Ответы на вопросы о национальной принадлежности и языках будут записываться именно так, как укажет переписываемый. Никаких предварительных списков, "всплывающих подсказок" при заполнении на портале Госуслуги.ру, каких-либо иных попыток помочь сформулировать ответ не будет. Кроме того, в соответствии со статьей 26 Конституции страны, переписываемый может отказаться от ответа на этот вопрос. Но я надеюсь, что этим правом воспользуются немногие", - сказал Смелов.
Он напомнил, что в переписной лист для постоянных жителей страны включены следующие вопросы: национальная принадлежность, родной язык, владение и пользование русским языком, владение и пользование иными языками.
"Преимуществом прохождения переписи через портал Госуслуги.ру является то, что человек, заполняющий анкету, может всегда остановиться, чтобы уточнить те или иные сведения о себе или своих близких, если он заполняет данные на членов семьи. Это особенно важно как раз при ответе на вопрос о национальности или языке", - добавил замглавы Росстата.