https://ria.ru/20210331/ovd-1603552289.html

Историк рассказал, что привело НАТО к границам России

Историк рассказал, что привело НАТО к границам России

Распад Организации Варшавского договора (ОВД) при всей своей исторической закономерности стал серьезным фактором роста напряженности в Европе, приблизив блок... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T03:17

2021-03-31T03:17

2021-03-31T03:17

российское военно-историческое общество (рвио)

нато

москва

европа

ссср

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Распад Организации Варшавского договора (ОВД) при всей своей исторической закономерности стал серьезным фактором роста напряженности в Европе, приблизив блок НАТО вплотную к российским границам, заявил РИА Новости научный руководитель Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.Ровно 30 лет назад 31 марта 1991 года была упразднена военная организация ОВД – блока социалистических государств, изначально созданного в противовес НАТО. В этот альянс входили СССР, Польша, ГДР, Чехословакия, Венгрия, Албания (вышла в 1968 году), Румыния и Болгария.По мнению историка, у тогдашнего руководителя СССР Михаила Горбачёва были все шансы заключить официальное соглашение такого рода, но он этого не сделал, проявив излишнюю доверчивость к западным лидерам."Горбачёв понадеялся на добрую волю западных государств, прежде всего США, Великобритании, Франции и ФРГ, которые говорили, что блок НАТО больше не угрожает Советскому Союзу, и у нас теперь "новое мышление", которое провозгласил тогдашний глава СССР. Если бы тогда был заключен договор с НАТО, то насколько бы сложнее сейчас было альянсу продвигать свою инфраструктуру на Восток!" - отметил он.Точка невозвратаМягков подчеркнул, что распад ОВД был закономерен – на фоне ослабления СССР страны Восточной Европы все более явно дрейфовали в сторону Запада.Событием, которое не оставило шансов на сохранение Варшавского блока, историк назвал объединение Германии, когда бывшая ГДР перешла под юрисдикцию ФРГ."Точкой невозврата" стало объединение Германии, начавшееся в 1989 году. Горбачёв дал на это своё согласие и стал "лучшим немцем года". По сути дела, таким образом СССР отказался от политической поддержки восточноевропейских стран", - считает Мягков.Неочевидные успехиГоворя о том, как повлиял распад ОВД на Европу, историк отметил, что в выигрыше оказался лишь "коллективный Запад", получивший буферную зону для противостояния с Россией в лице восточноевропейских государств. При этом значительного улучшения уровня жизни или впечатляющего развития, к которым стремились страны соцлагеря, меняя военно-политический вектор, большинству из них достичь так и не удалось."Восточноевропейские страны как 90 лет назад, так и сейчас экономически отстают от ведущих западных государств, а теперь ещё и от Китая. Как и раньше, данный регион остаётся "сырьевым придатком" - эти страны, конечно, требуют от Запада больше денег, но деньги-то даются на инфраструктуру НАТО в Восточной Европе, а не на экономическое развитие", - сказал Мягков.По мнению научного руководителя РВИО, в поисках выгоды экс-участники ОВД сами поставили себя в непростое положение: не достигнув за редким исключением впечатляющих экономических результатов, бывшие соцстраны встали на передний край возможного противостояния с Россией, что опасно для них самих."Рано или поздно у этих стран встанет вопрос "а нужно ли это вообще нам было?", "не лучше было ли как Австрия и Швейцария сохранять постоянный нейтралитет?". Такие вопросы будут возникать всё чаще и чаще по мере того как экономика этих стран будет стагнировать, а это неизбежно, ведь они набрали кредитов у западных стран и эти деньги придётся вернуть, потому что Запад – не СССР, который прощал долги и по сути "кормил" некоторых своих союзников", - подытожил Мягков.

https://ria.ru/20210305/protivostoyanie-1599714770.html

https://ria.ru/20210219/nato-1598252549.html

https://ria.ru/20210219/nato-1598174965.html

москва

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российское военно-историческое общество (рвио), нато, москва, европа, ссср