https://ria.ru/20210331/oruzhie-1603640018.html
В Росгвардии рассказали, почему выдали Барданову разрешение на оружие
В Росгвардии рассказали, почему выдали Барданову разрешение на оружие
У Росгвардии не было оснований не выдавать разрешение на оружие мужчине, устроившему стрельбу в Подмосковье, рассказал РИА Новости официальный представитель... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T15:17
2021-03-31T15:17
2021-03-31T15:32
стрельба в мытищах
валерий грибакин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
происшествия
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. У Росгвардии не было оснований не выдавать разрешение на оружие мужчине, устроившему стрельбу в Подмосковье, рассказал РИА Новости официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.Он уточнил, что мужчина был судим в 1976 году, 45 лет назад, тогда он еще был несовершеннолетним, он отбыл наказание, его судимость была погашена, поэтому к моменту получения разрешения на оружие вопросов к нему не возникло."В 2002 году он проходил по делу, связанному с мошенничеством. Дело было прекращено за отсутствием состава преступления, соответственно, тоже нет судимости", - добавил Грибакин.По данным ГУМВД Подмосковья, стрельба в Мытищах началась во вторник утром после того, как полиция прибыла к частному дому в поселке Вешки, отрабатывая данные о незаконном обороте оружия пенсионером-хозяином коттеджа.Как сообщал Следственный комитет, нарушитель забаррикадировался в доме и начал стрелять по силовикам. Ситуация затягивалась, и ближе к вечеру сотрудники СОБР и ОМОН пошли на штурм, в ходе которого один из спецназовцев был ранен, отмечал источник РИА Новости.Впоследствии в здании начался сильный пожар – при каких именно обстоятельствах, предстоит установить следствию. По данным источника, хозяин коттеджа Владимир Барданов, возможно, сам погиб в огне, забаррикадировавшись от силовиков на чердаке.Представитель экстренных служб рассказывал РИА Новости, что после ликвидации пожара в коттедже был обнаружен большой склад оружия и боеприпасов, включая гранаты. Все это направлено в лабораторию для экспертиз.
https://ria.ru/20210331/bardanov-1603618087.html
https://ria.ru/20210331/litsenziya-1603633664.html
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стрельба в мытищах, валерий грибакин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости.
У Росгвардии не было оснований не выдавать разрешение на оружие мужчине, устроившему стрельбу в Подмосковье, рассказал РИА Новости официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин
.
"У правоохранительных органов не было никаких оснований отказывать этому гражданину в получении разрешения на оружие. У него, среди этого большого арсенала - патроны, пистолеты, шесть единиц оружия были официально зарегистрированы, на них имелось разрешение. Он установленным порядком в свое время обратился, и ему установленным порядком, с соблюдением всех необходимых законом действий, все это было выдано", - сказал Грибакин.
Он уточнил, что мужчина был судим в 1976 году, 45 лет назад, тогда он еще был несовершеннолетним, он отбыл наказание, его судимость была погашена, поэтому к моменту получения разрешения на оружие вопросов к нему не возникло.
"В 2002 году он проходил по делу, связанному с мошенничеством. Дело было прекращено за отсутствием состава преступления, соответственно, тоже нет судимости", - добавил Грибакин.
По данным ГУМВД Подмосковья, стрельба в Мытищах началась во вторник утром после того, как полиция прибыла к частному дому в поселке Вешки, отрабатывая данные о незаконном обороте оружия пенсионером-хозяином коттеджа.
Как сообщал Следственный комитет, нарушитель забаррикадировался в доме и начал стрелять по силовикам. Ситуация затягивалась, и ближе к вечеру сотрудники СОБР и ОМОН пошли на штурм, в ходе которого один из спецназовцев был ранен, отмечал источник РИА Новости.
Впоследствии в здании начался сильный пожар – при каких именно обстоятельствах, предстоит установить следствию. По данным источника, хозяин коттеджа Владимир Барданов, возможно, сам погиб в огне, забаррикадировавшись от силовиков на чердаке.
Представитель экстренных служб рассказывал РИА Новости, что после ликвидации пожара в коттедже был обнаружен большой склад оружия и боеприпасов, включая гранаты. Все это направлено в лабораторию для экспертиз.