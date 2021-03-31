https://ria.ru/20210331/napadenie-1603594003.html

В РПЦ прокомментировали нападение на священника в московском храме

В РПЦ прокомментировали нападение на священника в московском храме

К психическому состоянию прихожанина, напавшего на священника в московском храме, "есть вопросы", его агрессия не была чем-то спровоцирована, заявил РИА Новости РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T12:05

2021-03-31T12:05

2021-03-31T12:24

религия и мировоззрение

вахтанг кипшидзе

московский патриархат

русская православная церковь

происшествия

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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. К психическому состоянию прихожанина, напавшего на священника в московском храме, "есть вопросы", его агрессия не была чем-то спровоцирована, заявил РИА Новости зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.Ранее в СМИ появилась информация о том, что в храме святого праведного воина Феодора Ушакова в Южном Бутове человек напал на священника, после чего настоятель храма вызвал полицию и скорую. По заявлениям СМИ, агрессия последовала после того, как священник попросил прихожанина надеть маску."Представляется, что мы имеем дело со случаем хулиганства в храме лицом, к психическому состоянию которого есть вопросы. Исходим из того, что в ходе производства по данному делу будут всестороннее изучены обстоятельства совершения этого нападения, установлены мотивы. Убежден, что агрессия в отношении священнослужителя носила ничем не спровоцированный характер", - сказал Кипшидзе.В храмах Русской православной церкви сейчас действует масочный режим.

https://ria.ru/20200217/1564876071.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вахтанг кипшидзе, московский патриархат, русская православная церковь, происшествия