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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210331/napadenie-1603594003.html
В РПЦ прокомментировали нападение на священника в московском храме
В РПЦ прокомментировали нападение на священника в московском храме
К психическому состоянию прихожанина, напавшего на священника в московском храме, "есть вопросы", его агрессия не была чем-то спровоцирована, заявил РИА Новости РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T12:05
2021-03-31T12:24
религия и мировоззрение
вахтанг кипшидзе
московский патриархат
русская православная церковь
происшествия
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. К психическому состоянию прихожанина, напавшего на священника в московском храме, "есть вопросы", его агрессия не была чем-то спровоцирована, заявил РИА Новости зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.Ранее в СМИ появилась информация о том, что в храме святого праведного воина Феодора Ушакова в Южном Бутове человек напал на священника, после чего настоятель храма вызвал полицию и скорую. По заявлениям СМИ, агрессия последовала после того, как священник попросил прихожанина надеть маску."Представляется, что мы имеем дело со случаем хулиганства в храме лицом, к психическому состоянию которого есть вопросы. Исходим из того, что в ходе производства по данному делу будут всестороннее изучены обстоятельства совершения этого нападения, установлены мотивы. Убежден, что агрессия в отношении священнослужителя носила ничем не спровоцированный характер", - сказал Кипшидзе.В храмах Русской православной церкви сейчас действует масочный режим.
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вахтанг кипшидзе, московский патриархат, русская православная церковь, происшествия

В РПЦ прокомментировали нападение на священника в московском храме

12:05 31.03.2021 (обновлено: 12:24 31.03.2021)
 
© Фото : Instagram/hram_ushakovaХрам святого праведного воина Феодора Ушакова в Южном Бутове
Храм святого праведного воина Феодора Ушакова в Южном Бутове - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© Фото : Instagram/hram_ushakova
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. К психическому состоянию прихожанина, напавшего на священника в московском храме, "есть вопросы", его агрессия не была чем-то спровоцирована, заявил РИА Новости зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в храме святого праведного воина Феодора Ушакова в Южном Бутове человек напал на священника, после чего настоятель храма вызвал полицию и скорую. По заявлениям СМИ, агрессия последовала после того, как священник попросил прихожанина надеть маску.
"Представляется, что мы имеем дело со случаем хулиганства в храме лицом, к психическому состоянию которого есть вопросы. Исходим из того, что в ходе производства по данному делу будут всестороннее изучены обстоятельства совершения этого нападения, установлены мотивы. Убежден, что агрессия в отношении священнослужителя носила ничем не спровоцированный характер", - сказал Кипшидзе.
В храмах Русской православной церкви сейчас действует масочный режим.
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