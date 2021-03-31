https://ria.ru/20210331/motoprobeg--1603646481.html

Онлайн-конференция о мотомарше "Дороги Победы – Дорога Домой 2021"

Онлайн-конференция о мотомарше "Дороги Победы – Дорога Домой 2021"

5 апреля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная международному мотомаршу "Дороги Победы – Дорога Домой 2021".

2021-03-31T15:41

2021-03-31T15:41

2021-03-31T15:41

анонсы

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Задать вопросУчастники:- президент мотоклуба "Ночные волки" Александр ЗАЛДАСТАНОВ (ХИРУРГ);- президент отделения "Дороги Победы" мотоклуба "Ночные волки" Андрей БОБРОВСКИЙ;- президент отделения "Европа" мотоклуба "Ночные волки" Джозеф ХАМБАЛЕК;- президент отделения "Польша" мотоклуба "Ночные волки" Дариуш КАЧМАРЧИК;- президент отделения "Кубань" мотоклуба "Ночные волки" Олег ШЕВЛЕКОВ;- директор Департамента проектной деятельности Российского военно-исторического общества Игорь МОРОЗОВ;- представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации.Мотопробег стартует 2 мая в Санкт-Петербурге и пройдет по территории России, Словакии, Чехии, Словении и Германии. В ходе мероприятия будет рассказано об особенностях мотопробега в этом году, маршруте и составе участников.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы