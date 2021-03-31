Онлайн-конференция о мотомарше "Дороги Победы – Дорога Домой 2021"
5 апреля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная международному мотомаршу "Дороги Победы – Дорога Домой 2021".
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Участники:
- президент мотоклуба "Ночные волки" Александр ЗАЛДАСТАНОВ (ХИРУРГ);
- президент отделения "Дороги Победы" мотоклуба "Ночные волки" Андрей БОБРОВСКИЙ;
- президент отделения "Европа" мотоклуба "Ночные волки" Джозеф ХАМБАЛЕК;
- президент отделения "Польша" мотоклуба "Ночные волки" Дариуш КАЧМАРЧИК;
- президент отделения "Кубань" мотоклуба "Ночные волки" Олег ШЕВЛЕКОВ;
- директор Департамента проектной деятельности Российского военно-исторического общества Игорь МОРОЗОВ;
- представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации.
Мотопробег стартует 2 мая в Санкт-Петербурге и пройдет по территории России, Словакии, Чехии, Словении и Германии. В ходе мероприятия будет рассказано об особенностях мотопробега в этом году, маршруте и составе участников.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- президент мотоклуба "Ночные волки" Александр ЗАЛДАСТАНОВ (ХИРУРГ);
- президент отделения "Дороги Победы" мотоклуба "Ночные волки" Андрей БОБРОВСКИЙ;
- президент отделения "Европа" мотоклуба "Ночные волки" Джозеф ХАМБАЛЕК;
- президент отделения "Польша" мотоклуба "Ночные волки" Дариуш КАЧМАРЧИК;
- президент отделения "Кубань" мотоклуба "Ночные волки" Олег ШЕВЛЕКОВ;
- директор Департамента проектной деятельности Российского военно-исторического общества Игорь МОРОЗОВ;
- представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации.
Мотопробег стартует 2 мая в Санкт-Петербурге и пройдет по территории России, Словакии, Чехии, Словении и Германии. В ходе мероприятия будет рассказано об особенностях мотопробега в этом году, маршруте и составе участников.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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