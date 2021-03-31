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Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20210331/most-1603639021.html
Новый понтонный мост установят в Сургутском районе Югры
Новый понтонный мост установят в Сургутском районе Югры
Новый понтонный мост установят на реке Лямин в Сургутском районе ХМАО предстоящим летом, его будут использовать взамен устаревшего действующего, сообщила... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T15:11
2021-03-31T15:11
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
томская область
сургутский район
общество
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 мар - РИА Новости. Новый понтонный мост установят на реке Лямин в Сургутском районе ХМАО предстоящим летом, его будут использовать взамен устаревшего действующего, сообщила генеральный директор компании "Речной порт Нижневартовск" Елена Федорова.Поселки Лямина и Сытомино с остальной частью Сургутского района связывает понтонная переправа через реку Лямин. Она используется более 30 лет, а в ноябре 2018 года ледостав снес часть моста, она отошла от берега, из-за чего жители остались без сообщения на несколько дней. Как пояснил журналистам глава района Андрей Трубецкой, в том числе на фоне этой истории возникла идея о строительстве нового сооружения."Идея наплавного моста существовала давно... Когда малая вода, тяжелый понтон практически очень близко находится ко дну. В ноябре 2018 года один из понтонов уперся в дно, и переправа как минимум два дня не использовалась", - отметил Трубецкой.Его заместитель Алексей Савенков уточнил журналистам, что строящийся сейчас наплавной мост легче, мобильнее, соответствует современным требованиям. "Видим только плюсы", - подчеркнул он.Подрядчиком выступила компания "Речной порт Нижневартовск", существующая на рынке более 50 лет. Предприятие обслуживает три понтонных моста в автономном округе. Руководитель организации Елена Федорова сообщила, что мост строится в Томской области на одном из судостроительных заводов, финансирование проекта идет за счет бюджета округа."С 1 июня готовы приступить к работе по установке, она займет 2-3 дня, в это время на реке будет дежурить теплоход с аппарельной баржей, которая будет перевозить людей", - сказала Федорова, добавив, что на новом мосту организуют двухполосное движение.
https://ria.ru/20201214/yugra-1589056012.html
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ханты-мансийский автономный округ, томская область, сургутский район, общество

Новый понтонный мост установят в Сургутском районе Югры

15:11 31.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГорода России. Сургут
Города России. Сургут - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 мар - РИА Новости. Новый понтонный мост установят на реке Лямин в Сургутском районе ХМАО предстоящим летом, его будут использовать взамен устаревшего действующего, сообщила генеральный директор компании "Речной порт Нижневартовск" Елена Федорова.
Поселки Лямина и Сытомино с остальной частью Сургутского района связывает понтонная переправа через реку Лямин. Она используется более 30 лет, а в ноябре 2018 года ледостав снес часть моста, она отошла от берега, из-за чего жители остались без сообщения на несколько дней. Как пояснил журналистам глава района Андрей Трубецкой, в том числе на фоне этой истории возникла идея о строительстве нового сооружения.
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"Идея наплавного моста существовала давно... Когда малая вода, тяжелый понтон практически очень близко находится ко дну. В ноябре 2018 года один из понтонов уперся в дно, и переправа как минимум два дня не использовалась", - отметил Трубецкой.
Его заместитель Алексей Савенков уточнил журналистам, что строящийся сейчас наплавной мост легче, мобильнее, соответствует современным требованиям. "Видим только плюсы", - подчеркнул он.
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Подрядчиком выступила компания "Речной порт Нижневартовск", существующая на рынке более 50 лет. Предприятие обслуживает три понтонных моста в автономном округе. Руководитель организации Елена Федорова сообщила, что мост строится в Томской области на одном из судостроительных заводов, финансирование проекта идет за счет бюджета округа.
"С 1 июня готовы приступить к работе по установке, она займет 2-3 дня, в это время на реке будет дежурить теплоход с аппарельной баржей, которая будет перевозить людей", - сказала Федорова, добавив, что на новом мосту организуют двухполосное движение.
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-Мансийский автономный округТомская областьСургутский районОбщество
 
 
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