https://ria.ru/20210331/most-1603639021.html

Новый понтонный мост установят в Сургутском районе Югры

Новый понтонный мост установят в Сургутском районе Югры

Новый понтонный мост установят на реке Лямин в Сургутском районе ХМАО предстоящим летом, его будут использовать взамен устаревшего действующего, сообщила... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T15:11

2021-03-31T15:11

2021-03-31T15:11

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

томская область

сургутский район

общество

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 мар - РИА Новости. Новый понтонный мост установят на реке Лямин в Сургутском районе ХМАО предстоящим летом, его будут использовать взамен устаревшего действующего, сообщила генеральный директор компании "Речной порт Нижневартовск" Елена Федорова.Поселки Лямина и Сытомино с остальной частью Сургутского района связывает понтонная переправа через реку Лямин. Она используется более 30 лет, а в ноябре 2018 года ледостав снес часть моста, она отошла от берега, из-за чего жители остались без сообщения на несколько дней. Как пояснил журналистам глава района Андрей Трубецкой, в том числе на фоне этой истории возникла идея о строительстве нового сооружения."Идея наплавного моста существовала давно... Когда малая вода, тяжелый понтон практически очень близко находится ко дну. В ноябре 2018 года один из понтонов уперся в дно, и переправа как минимум два дня не использовалась", - отметил Трубецкой.Его заместитель Алексей Савенков уточнил журналистам, что строящийся сейчас наплавной мост легче, мобильнее, соответствует современным требованиям. "Видим только плюсы", - подчеркнул он.Подрядчиком выступила компания "Речной порт Нижневартовск", существующая на рынке более 50 лет. Предприятие обслуживает три понтонных моста в автономном округе. Руководитель организации Елена Федорова сообщила, что мост строится в Томской области на одном из судостроительных заводов, финансирование проекта идет за счет бюджета округа."С 1 июня готовы приступить к работе по установке, она займет 2-3 дня, в это время на реке будет дежурить теплоход с аппарельной баржей, которая будет перевозить людей", - сказала Федорова, добавив, что на новом мосту организуют двухполосное движение.

https://ria.ru/20201214/yugra-1589056012.html

https://ria.ru/20201214/yugra-1589056993.html

ханты-мансийский автономный округ

томская область

сургутский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ханты-мансийский автономный округ, томская область, сургутский район, общество