https://ria.ru/20210331/moshennichestvo-1603648835.html

Эксперты рассказали, как обманывают туристов при покупке путевок

Эксперты рассказали, как обманывают туристов при покупке путевок

Резкий рост спроса на туристические путевки на фоне выхода из пандемии спровоцировал и увеличение числа порталов, имитирующих продажу билетов и туров, сообщает... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T17:29

2021-03-31T17:29

2021-03-31T17:29

туризм

туризм

мошенничество

туристы

новости - туризм

деньги

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/152776/34/1527763489_0:105:1999:1229_1920x0_80_0_0_3ad090920dc3bfa0057fe4dc5a53b49c.jpg

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Резкий рост спроса на туристические путевки на фоне выхода из пандемии спровоцировал и увеличение числа порталов, имитирующих продажу билетов и туров, сообщает Роскачество.В марте 2021 года уже была задержана преступная группа, специализировавшаяся на фальшивых турпутевках, которые распространялись через фишинговые сайты (заявления подали минимум 11 граждан, в каждом случае ущерб составил от 20 до 70 тысяч рублей). По словам экспертов Роскачества, мошенники создают сайты, имитирующие страницы реальных туристических агентств и сервисов по продаже билетов. Они либо берут похожие на настоящие названия и дизайны, а реквизиты выдумывают, либо прямо заимствуют и реквизиты у подлинных туристических фирм (как правило, уже прекративших деятельность). В МВД отмечали, что сайты "регистрировались на иностранных серверах со скрытыми IP-адресами", хотя сами аферисты находились в России. Потом такие сайты рекламируются в социальных сетях и с помощью спам-рассылок. Туристов пытаются заинтересовать большими скидками и выгодными условиями, стимулируют заказать горящую путевку в течение ближайшего времени (например, часа). Фальшивые менеджеры отвечают на звонки потенциальных жертв, уточняют подробности, переписываются с ними на сайтах в форме ответа и в социальных сетях с фейковых страниц санаториев. Распространяют фальшивые документы: на электронную почту приходит ваучер, подтверждающий оплату проживания, и фейк-договор с печатью и подписью. Это профессиональные мошенники, поэтому их достаточно трудно отличить от настоящих туроператоров и продавцов путевок. Центр цифровой экспертизы Роскачества советует туристам покупать билеты только на официальных сайтах турагентств (желательно крупных и известных). Обязательно внимательно проверять доменное имя ресурса и дату его создания. В случае если ресурс был создан недавно – например, месяц-два назад, – крайне высока вероятность, что он мошеннический. Эксперты предупреждают, что наличие у фирмы колл-центра и солидно выглядящих документов еще не гарантирует ее "реальность". Следует узнать в поисковике актуальную информацию о пансионате и турфирме, проверить, включен ли оператор в федеральный реестр туроператоров, есть ли у него финансовые гарантии (в карточке фирмы) и рассчитан ли срок их действия до окончания поездки. Стоит быть особенно внимательным, если за тур просят внести сразу полную стоимость (например, обещая в этом случае сделать большую скидку) и при этом давят на необходимость быстрого принятия решения – это может оказаться мошенническими уловками. В наиболее "туристических" регионах (Краснодарский край и Крым) на сайте министерств есть бесплатные горячие линии по вопросам курортов, где можно задать вопрос про конкретного оператора или пансионат напрямую. Эксперты не рекомендуют переходить по ссылкам из туристических рассылок, лучше ввести адрес сайта в поисковике самостоятельно. Также не стоит приобретать билеты на тех сайтах, которые предлагают совершить перевод частному лицу. В целом для оплаты интернет-покупок лучше использовать не зарплатную, а отдельную виртуальную карту.

https://ria.ru/20210201/tur-1595543284.html

https://ria.ru/20200227/1565246261.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, мошенничество, туристы, новости - туризм, деньги