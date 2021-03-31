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Республика Мордовия
Республика Мордовия
https://ria.ru/20210331/mordoviya-1603672523.html
В Мордовии выяснят, что делается для повышения зарплат на предприятиях
В Мордовии выяснят, что делается для повышения зарплат на предприятиях
Врио главы Мордовии Артём Здунов поручил выяснить, что делается для повышения зарплат работников предприятий республики, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T17:31
2021-03-31T17:31
республика мордовия
артем здунов
республика мордовия
экономика
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мар — РИА Новости. Врио главы Мордовии Артём Здунов поручил выяснить, что делается для повышения зарплат работников предприятий республики, сообщает пресс-служба главы региона.Руководитель республики в среду в режиме видеоконференцсвязи принял участие в расширенной коллегии министерства промышленности, науки и новых технологий Мордовии.Врио главы Мордовии обратил внимание на вопросы собственности и управления предприятиями. "Необходимо знать, кто является бенефициарами, кто отвечает за трудовые коллективы. Проблемой становится большое количество переходов прав собственности, что мешает предприятиям полноценно развиваться", - отмечается в сообщении.Еще одно важное направление – реализуемые стратегии сбыта предприятий. Минпрому республики поручено оказать заводам помощь в решении этих вопросов. "К примеру, Саранский телевизионный завод. По поступившей информации, ряд заказов может быть переведен на площадку в другой регион – и здесь нам нельзя быть пассивными, мы можем потерять заказы. Нужно действовать, определиться по вопросам взаимодействия с новым собственником этого предприятия", - заявил Здунов.Кроме того, руководитель республики призвал отраслевое министерство определиться по системе управления электротехнического завода "Электровыпрямитель" и по его сбытовой стратегии, а также светотехнического предприятия "Лисма", которое имеет огромную производственную инфраструктуру, но не имеет перспектив развития. "Саранская кондитерская фабрика "Ламзурь" уже долгое время имеет финансовые проблемы, регулярно при этом получая бюджетные дотации. Туда направлены большие деньги, но фабрика постоянно находится в кризисе. Разбирайтесь, что там происходит", - поручил Здунов.Еще одна структура, требующая детального анализа, - Корпорация развития Мордовии. Врио главы Мордовии поручил провести инвентаризацию: сколько средств было туда направлено, какова их возвратность, как работают предприятия после получения господдержки."Кроме того, Здунов отметил необходимость предоставления подводящей инфраструктуры к новым производственным площадкам тех предприятий, которые готовы развиваться. Это "Биохимик", стекольный завод и ряд других. Минпром должен держать этот вопрос на постоянном контроле, чтобы не возникало никаких задержек при реализации новых инвестпроектов", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20210316/kombinat-1601554329.html
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артем здунов, республика мордовия, экономика

В Мордовии выяснят, что делается для повышения зарплат на предприятиях

17:31 31.03.2021
 
© Фото : пресс-служба администрации главы и правительства Республики ДагестанАртем Здунов
Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© Фото : пресс-служба администрации главы и правительства Республики Дагестан
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мар — РИА Новости. Врио главы Мордовии Артём Здунов поручил выяснить, что делается для повышения зарплат работников предприятий республики, сообщает пресс-служба главы региона.
Руководитель республики в среду в режиме видеоконференцсвязи принял участие в расширенной коллегии министерства промышленности, науки и новых технологий Мордовии.

"Здунов обратил внимание, что в промышленности трудятся до четверти всех занятых в регионе, это один из флагманов экономики республики. Он сделал акцент на вопрос увеличения темпов роста заработной платы на промышленных предприятиях, дав поручение также проанализировать, как собственники работают над повышением благосостояния своих работников", - говорится в сообщении.

Врио главы Мордовии обратил внимание на вопросы собственности и управления предприятиями. "Необходимо знать, кто является бенефициарами, кто отвечает за трудовые коллективы. Проблемой становится большое количество переходов прав собственности, что мешает предприятиям полноценно развиваться", - отмечается в сообщении.
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Еще одно важное направление – реализуемые стратегии сбыта предприятий. Минпрому республики поручено оказать заводам помощь в решении этих вопросов. "К примеру, Саранский телевизионный завод. По поступившей информации, ряд заказов может быть переведен на площадку в другой регион – и здесь нам нельзя быть пассивными, мы можем потерять заказы. Нужно действовать, определиться по вопросам взаимодействия с новым собственником этого предприятия", - заявил Здунов.
Кроме того, руководитель республики призвал отраслевое министерство определиться по системе управления электротехнического завода "Электровыпрямитель" и по его сбытовой стратегии, а также светотехнического предприятия "Лисма", которое имеет огромную производственную инфраструктуру, но не имеет перспектив развития. "Саранская кондитерская фабрика "Ламзурь" уже долгое время имеет финансовые проблемы, регулярно при этом получая бюджетные дотации. Туда направлены большие деньги, но фабрика постоянно находится в кризисе. Разбирайтесь, что там происходит", - поручил Здунов.
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Еще одна структура, требующая детального анализа, - Корпорация развития Мордовии. Врио главы Мордовии поручил провести инвентаризацию: сколько средств было туда направлено, какова их возвратность, как работают предприятия после получения господдержки.
"Кроме того, Здунов отметил необходимость предоставления подводящей инфраструктуры к новым производственным площадкам тех предприятий, которые готовы развиваться. Это "Биохимик", стекольный завод и ряд других. Минпром должен держать этот вопрос на постоянном контроле, чтобы не возникало никаких задержек при реализации новых инвестпроектов", - подчеркивается в сообщении.
 
Республика МордовияАртем ЗдуновРеспублика МордовияЭкономика
 
 
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