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Участок столичного метро от Беляево до Новых Черемушек откроется досрочно
Участок столичного метро от Беляево до Новых Черемушек откроется досрочно
Участок Калужско-Рижской ветки столичного метрополитена между станциями Беляево и Новые Черемушки, закрытый для прокладки тоннеля Большой кольцевой линии (БКЛ), РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T00:17
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Участок Калужско-Рижской ветки столичного метрополитена между станциями Беляево и Новые Черемушки, закрытый для прокладки тоннеля Большой кольцевой линии (БКЛ), откроется досрочно в среду, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта.Движение на участке Беляево - Новые Черемушки было приостановлено 20 марта и должно было возобновиться 2 апреля. Закрытие станций связано с прокладкой тоннеля БКЛ и строительством станции Воронцовская. В период закрытия станций было ограничено движение транспорта в районах Коньково, Черёмушки и Обручевский.Как отметили в дептрансе, строители смогли закончить работы на три дня раньше. На дорогах ограничения также снимут до 1 апреля. Во время закрытия станция Новые Черемушки работала штатно и без сбоев, хотя пассажиропоток на ней вырос почти в три раза по сравнению с обычными днями. С 20 по 29 марта включительно ей воспользовались больше 942 тысяч человек.
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россия, метро, москва, общество

Участок столичного метро от Беляево до Новых Черемушек откроется досрочно

00:17 31.03.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПассажиры на остановке бесплатных автобусов КМ у станции метро "Беляево"
Пассажиры на остановке бесплатных автобусов КМ у станции метро Беляево - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Участок Калужско-Рижской ветки столичного метрополитена между станциями Беляево и Новые Черемушки, закрытый для прокладки тоннеля Большой кольцевой линии (БКЛ), откроется досрочно в среду, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта.
Движение на участке Беляево - Новые Черемушки было приостановлено 20 марта и должно было возобновиться 2 апреля. Закрытие станций связано с прокладкой тоннеля БКЛ и строительством станции Воронцовская. В период закрытия станций было ограничено движение транспорта в районах Коньково, Черёмушки и Обручевский.
Как отметили в дептрансе, строители смогли закончить работы на три дня раньше. На дорогах ограничения также снимут до 1 апреля. Во время закрытия станция Новые Черемушки работала штатно и без сбоев, хотя пассажиропоток на ней вырос почти в три раза по сравнению с обычными днями. С 20 по 29 марта включительно ей воспользовались больше 942 тысяч человек.
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