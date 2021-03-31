https://ria.ru/20210331/mat-i-machekha-1603860873.html

Мать-и-мачеха расцвела в Москве на 20 дней позже, чем в прошлом году

Мать-и-мачеха расцвела в Москве на 20 дней позже, чем в прошлом году

Мать-и-мачеха расцвела в Москве, в этом году это произошло на 20 дней позже, чем в прошлом, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и... РИА Новости, 01.04.2021

2021-03-31T11:11

2021-03-31T11:11

2021-04-01T19:22

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Мать-и-мачеха расцвела в Москве, в этом году это произошло на 20 дней позже, чем в прошлом, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."На особо охраняемых природных территориях Москвы начали появляться первые весенние цветы. Специалисты ГПБУ "Мосприрода" уже зафиксировали цветущую мать-и-мачеху. Под ярким солнцем склоны берега Москвы-реки, обращённые к югу, обнажились от снега и достаточно прогрелись, что привело к оживлению раннецветущей флоры. Первые яркие солнечные цветы появились в природно-историческом парке "Москворецкий", на Карамышевской набережной и в долине Соболевского ручья", - говорится в сообщении.Отмечается, что самый ранний первоцвет в этом году расцвёл дней на 20 позже, чем в 2020 году. В прошлом году цветение началось раньше из-за аномально тёплой зимы.Мать-и-мачеха обыкновенная – многолетнее травянистое растение, широко распространённое на территории Москвы. Обычно встречается на склонах оврагов или берегах водоёмов, не обладающих плотной растительностью. В русском языке своё название растение получило именно благодаря листьям, а не цветкам. Нижняя часть листа покрыта многочисленными волосками и плохо испаряет воду, на ощупь она более мягкая и тёплая - мать, чем верхняя голая сторона листа - мачеха.Также отмечается, что мать-и-мачеха - ценный медонос, дающий пчёлам нектар и пыльцу ранней весной. Цветёт она дольше других раннецветущих травянистых растений, в среднем 38–40 дней. Это растение интересно тем, что зацветает ещё до появления листьев. За это англичане называют мать-и-мачеху "сын раньше отца". Плоды у растения созревают уже в мае.В пресс-службе отметили ,что в скором времени можно ожидать цветение и других раннецветущих растений, например, хохлатки плотной и селезёночника очереднолистного.

https://ria.ru/20210401/perepis-1603859022.html

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мосприрода, москва, общество