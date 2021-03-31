https://ria.ru/20210331/manukyan-1603576842.html

Давид Манукян провел ночь с бездомными

Давид Манукян провел ночь с бездомными

Давид Манукян (Dava) поддержал общественную акцию День бездомного человека, которую в России проводят 30 марта. Ночью в течение нескольких часов блогер и... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T12:43

2021-03-31T12:43

2021-03-31T12:48

давид манукян (dava)

благотворительность

tiktok

знаменитости

звезды

ольга бузова

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шоу-бизнес

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Давид Манукян (Dava) поддержал общественную акцию День бездомного человека, которую в России проводят 30 марта. Ночью в течение нескольких часов блогер и музыкант раздавал нуждающимся еду, средства гигиены, одежду и обувь, сообщает "СтарХит". По информации издания, экс-возлюбленный телеведущей Ольги Бузовой с радостью принял предложение благотворительной организации "Ночлежка", которая организовала эту акцию, и присоединился к волонтерам. По его словам, Манукян также пообщался с бездомными и выслушал истории о том, по какой причине они остались без крыши над головой. Своими впечатлениями от этой ночи Дава пообещал позже поделиться в TikTok.

https://ria.ru/20210303/manukyan-1599708325.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

давид манукян (dava), благотворительность, tiktok, знаменитости, звезды, ольга бузова, шоу-бизнес