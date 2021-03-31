Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20210331/manukyan-1603576842.html
Давид Манукян провел ночь с бездомными
Давид Манукян провел ночь с бездомными
Давид Манукян (Dava) поддержал общественную акцию День бездомного человека, которую в России проводят 30 марта. Ночью в течение нескольких часов блогер и... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T12:43
2021-03-31T12:48
давид манукян (dava)
благотворительность
tiktok
знаменитости
звезды
ольга бузова
шоубиз
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598875034_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_40a116caa1ea7d8083db1d4dc9bb2fae.jpg
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Давид Манукян (Dava) поддержал общественную акцию День бездомного человека, которую в России проводят 30 марта. Ночью в течение нескольких часов блогер и музыкант раздавал нуждающимся еду, средства гигиены, одежду и обувь, сообщает "СтарХит". По информации издания, экс-возлюбленный телеведущей Ольги Бузовой с радостью принял предложение благотворительной организации "Ночлежка", которая организовала эту акцию, и присоединился к волонтерам. По его словам, Манукян также пообщался с бездомными и выслушал истории о том, по какой причине они остались без крыши над головой. Своими впечатлениями от этой ночи Дава пообещал позже поделиться в TikTok.
https://ria.ru/20210303/manukyan-1599708325.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598875034_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_633f044c9e6109e376958f0ddc02f1c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
давид манукян (dava), благотворительность, tiktok, знаменитости, звезды, ольга бузова, шоу-бизнес

Давид Манукян провел ночь с бездомными

12:43 31.03.2021 (обновлено: 12:48 31.03.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРоссийская национальная музыкальная премия "Виктория — 2020"
Российская национальная музыкальная премия Виктория — 2020 - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Давид Манукян (Dava) поддержал общественную акцию День бездомного человека, которую в России проводят 30 марта. Ночью в течение нескольких часов блогер и музыкант раздавал нуждающимся еду, средства гигиены, одежду и обувь, сообщает "СтарХит".
По информации издания, экс-возлюбленный телеведущей Ольги Бузовой с радостью принял предложение благотворительной организации "Ночлежка", которая организовала эту акцию, и присоединился к волонтерам.

"В меню фургона, на котором Дава дежурил несколько часов, были горячий суп, макароны, хлеб, пирожки, чай. Благодаря акции несколько десятков человек почувствовали себя чуть счастливее и согрелись в непогоду", — рассказал источник.

По его словам, Манукян также пообщался с бездомными и выслушал истории о том, по какой причине они остались без крыши над головой.
Своими впечатлениями от этой ночи Дава пообещал позже поделиться в TikTok.
Российская национальная музыкальная премия Виктория — 2020 - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
3 марта, 12:00Шоубиз
Манукян объяснил, почему не будет работать с бывшим мужем Бузовой
 
ШоубизДавид Манукян (Dava)БлаготворительностьTikTokЗнаменитостизвездыОльга БузоваШоу-бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:48Американские пацифисты раскритиковали Байдена за слова о Путине
04:32Депутат Рады Кива предрек безвозвратную потерю Донбасса для Украины
04:21В Арктике начался сезон белых медведей
03:53Диетолог предупредила об опасности несбалансированных диет
03:48На Сахалине перевернулся бензовоз с топливом
03:41Источник назвал возможную причину утечки воздуха в российском модуле МКС
03:33Ученые связали рост материнской смертности и мертворождений с COVID-19
03:30Российский ученый рассказал о способе постоянно удерживать дроны в полете
03:22Эпидемиолог призвал не ждать конца пандемии COVID-19 в 2021 году
03:13Финансист рассказал, какие долларовые банкноты покупать опасно
03:08В РПЦ назвали песню Манижи недостойной Евровидения
02:18Боррель обвинил Россию в агрессивном поведении из-за высылки дипломатов
02:16Специалист рассказал, как могут взломать ваш Wi-Fi
02:16Иммунолог объяснил, почему нет антител после прививки
01:43В украинских школьных учебниках опубликовали карту страны без Крыма
01:26В Латвии расследуют смерть пенсионера после прививки AstraZeneсa
01:22Больше половины немцев готовы привиться российской вакциной
01:18Специалист объяснил, что хранится ненужного в памяти телефона
01:16Найдена ранее неизвестная советская экранизация "Властелина колец"
01:12В России начинается весенний призыв на военную службу
Лента новостейМолния