https://ria.ru/20210331/magistr-1603609042.html
Армия получила новейший комплекс управления ПВО
Армия получила новейший комплекс управления ПВО
Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") в этом году начнет серийное производство новейших комплексов управления огневыми средствами противовоздушной... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T13:05
2021-03-31T13:05
2021-03-31T13:43
новое оружие россии
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ростех
безопасность
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") в этом году начнет серийное производство новейших комплексов управления огневыми средствами противовоздушной обороны (ПВО) "Магистр-СВ", система прошла госиспытания и принята на снабжение Вооруженных сил РФ, сообщили в среду журналистам в пресс-службе "Ростеха".Как отметили в "Ростехе", "Магистр" оснащен уникальной оптико-электронной станцией, способной автоматически обнаруживать, распознавать и сопровождать воздушные цели.Кроме того, в состав "Магистра" входит малогабаритный радиолокационный обнаружитель, совмещающий возможности обзорного радиолокатора и высокую точность измерения координат. Его архитектура, заявляют в "Ростехе", "опережает все известные на сегодняшний день средства радиолокационного обнаружения".Предусмотрена возможность интеграции "Магистра" в подсистему управления ПВО перспективными и существующими зенитными ракетными комплексами, способными вести борьбу с высокоточным оружием и многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами, добавили в корпорации.Разработку и производство унифицированных модулей "Магистр-СВ" ведет НПП "Рубин" (входит в концерн "Вега" холдинга "Росэлектроника"). Как отметил гендиректор "Веги" Вячеслав Михеев, которого цитирует пресс-служба, при разработке "Магистра" был учтен опыт войсковой эксплуатации комплекса "Барнаул-Т"."В состав унифицированного модуля вошли качественно новые средства разведки воздушного пространства, удовлетворяющие современным требованиям по дальности и точности обнаружения воздушных целей. Это оптико-электронная станция, выносной оптико-электронный прибор наблюдения, малогабаритный радиолокационный обнаружитель и станция радиотехнической разведки", – добавил Михеев.
https://ria.ru/20210322/artustanovka-1602015494.html
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россия, ростех, безопасность
МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") в этом году начнет серийное производство новейших комплексов управления огневыми средствами противовоздушной обороны (ПВО) "Магистр-СВ", система прошла госиспытания и принята на снабжение Вооруженных сил РФ, сообщили в среду журналистам в пресс-службе "Ростеха".
"Холдинг "Росэлектроника" в 2021 году начнет серийное производство комплексов автоматизированного управления огневыми средствами войсковой ПВО "Магистр-СВ". Новый унифицированный модуль предназначен для разведки воздушного пространства с использованием внешних и встроенных средств разведки и координации противовоздушного боя. Разработка прошла госиспытания и принята на снабжение российской армии", - сказали в корпорации.
Как отметили в "Ростехе", "Магистр" оснащен уникальной оптико-электронной станцией, способной автоматически обнаруживать, распознавать и сопровождать воздушные цели.
"Для обеспечения таких технических возможностей разработчикам потребовалось создать базу данных оптических характеристик различных воздушных целей и особенностей излучения естественных помех", - добавили в пресс-службе.
Кроме того, в состав "Магистра" входит малогабаритный радиолокационный обнаружитель, совмещающий возможности обзорного радиолокатора и высокую точность измерения координат. Его архитектура, заявляют в "Ростехе", "опережает все известные на сегодняшний день средства радиолокационного обнаружения".
Предусмотрена возможность интеграции "Магистра" в подсистему управления ПВО перспективными и существующими зенитными ракетными комплексами, способными вести борьбу с высокоточным оружием и многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами, добавили в корпорации.
Разработку и производство унифицированных модулей "Магистр-СВ" ведет НПП "Рубин" (входит в концерн "Вега" холдинга "Росэлектроника"). Как отметил гендиректор "Веги" Вячеслав Михеев, которого цитирует пресс-служба, при разработке "Магистра" был учтен опыт войсковой эксплуатации комплекса "Барнаул-Т".
"В состав унифицированного модуля вошли качественно новые средства разведки воздушного пространства, удовлетворяющие современным требованиям по дальности и точности обнаружения воздушных целей. Это оптико-электронная станция, выносной оптико-электронный прибор наблюдения, малогабаритный радиолокационный обнаружитель и станция радиотехнической разведки", – добавил Михеев.