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В Ливии выступили за участие России в восстановлении страны
В Ливии выступили за участие России в восстановлении страны
Ливии потребуется более 500 миллиардов долларов на масштабные проекты по восстановлению после десяти лет нестабильности, страна рассчитывает на помощь... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T14:56
2021-03-31T14:56
халифа хафтар
нато
триполи
ливия
оон
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в мире
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БЕНГАЗИ (Ливия), 31 мар - РИА Новости. Ливии потребуется более 500 миллиардов долларов на масштабные проекты по восстановлению после десяти лет нестабильности, страна рассчитывает на помощь международного сообщества в реконструкции, заявил РИА Новости глава профсоюза строителей Ливии Абдельмаджид Мухаммед Кашир."В Ливии полностью разрушена инфраструктура, коммунальные службы, все базы и лагеря вооруженных сил, уничтоженные НАТО в 2011 году. Страна нуждается в гигантских финансовых вливаниях для восстановления и реконструкции, на что потребуется несколько лет, возможно, план на 10 лет или даже на более длительный период", - прокомментировал Кашир текущую ситуацию."Мы рассчитываем на действенную помощь международного сообщества в реализации этой масштабной программы, на которую требуется более 500 миллиардов долларов, чтобы создать инфраструктуру", - уточнил собеседник агентства.По его словам, речь идет о строительстве дорог, мостов и тоннелей, создании железнодорожной сети, об обеспечении коммунальных услуг и развитии жилищного строительства, о восстановлении электроснабжения и строительстве вышек сотовой связи. Стоит также задача наладить транспортную связь между отдельными районами страны, обеспечить развитую транспортную сеть, обслуживающую порты и аэропорты, а также построить метро в крупных городах.Кашир подчеркнул, что за годы конфликта большой ущерб нанесен всем ливийским городам, в особенности крупным - таким как Триполи, Бенгази, Сабрата, Тархуна и другие."Мы приветствуем российские компании при условии, что они будут сотрудничать с ливийскими национальными компаниями с целью взаимовыгодного обмена опытом и обучения молодых ливийских специалистов", - сказал Кашир.По словам собеседника агентства, пока российские компании не обращались к профсоюзу с предложениями о сотрудничестве."Что касается России и российских компаний, которые хотели бы внести вклад в восстановление, то, без всяких сомнений, Россия - основной партнер в деле строительства ливийского государства, история нашего сотрудничества насчитывает десятки лет, мы приветствуем это. Однако, что касается сферы строительства и реконструкции, то профсоюз строителей на нынешний момент не зарегистрировал обращений от каких-либо российских компаний. Они не предоставили официальных заявок в профсоюз, чтобы получить разрешение на работу согласно действующему в Ливии законодательству", - отметил Кашир.Форум ливийского политического диалога под эгидой ООН в начале февраля в Женеве избрал переходную исполнительную власть Ливии, которая будет руководить страной до проведения всеобщих выборов, назначенных на 24 декабря. Новое руководство должно покончить с двоевластием в Ливии, где последние несколько лет происходило противостояние между Правительством национального согласия Файеза Сарраджа, заседавшего в Триполи на западе страны, и властями на востоке Ливии, которые поддерживает Ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара.
https://ria.ru/20210323/liviya-1602562076.html
https://ria.ru/20210319/liviya-1600991612.html
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халифа хафтар, нато, триполи, ливия, оон, бенгази, в мире

В Ливии выступили за участие России в восстановлении страны

14:56 31.03.2021
 
© AFP 2021 / Mahmud TurkiaБойцы ПНС во время столкновений с армией Халифы Хафтара
Бойцы ПНС во время столкновений с армией Халифы Хафтара - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© AFP 2021 / Mahmud Turkia
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БЕНГАЗИ (Ливия), 31 мар - РИА Новости. Ливии потребуется более 500 миллиардов долларов на масштабные проекты по восстановлению после десяти лет нестабильности, страна рассчитывает на помощь международного сообщества в реконструкции, заявил РИА Новости глава профсоюза строителей Ливии Абдельмаджид Мухаммед Кашир.
"В Ливии полностью разрушена инфраструктура, коммунальные службы, все базы и лагеря вооруженных сил, уничтоженные НАТО в 2011 году. Страна нуждается в гигантских финансовых вливаниях для восстановления и реконструкции, на что потребуется несколько лет, возможно, план на 10 лет или даже на более длительный период", - прокомментировал Кашир текущую ситуацию.
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"Мы рассчитываем на действенную помощь международного сообщества в реализации этой масштабной программы, на которую требуется более 500 миллиардов долларов, чтобы создать инфраструктуру", - уточнил собеседник агентства.
По его словам, речь идет о строительстве дорог, мостов и тоннелей, создании железнодорожной сети, об обеспечении коммунальных услуг и развитии жилищного строительства, о восстановлении электроснабжения и строительстве вышек сотовой связи. Стоит также задача наладить транспортную связь между отдельными районами страны, обеспечить развитую транспортную сеть, обслуживающую порты и аэропорты, а также построить метро в крупных городах.
Кашир подчеркнул, что за годы конфликта большой ущерб нанесен всем ливийским городам, в особенности крупным - таким как Триполи, Бенгази, Сабрата, Тархуна и другие.
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"Мы приветствуем российские компании при условии, что они будут сотрудничать с ливийскими национальными компаниями с целью взаимовыгодного обмена опытом и обучения молодых ливийских специалистов", - сказал Кашир.
По словам собеседника агентства, пока российские компании не обращались к профсоюзу с предложениями о сотрудничестве.
"Что касается России и российских компаний, которые хотели бы внести вклад в восстановление, то, без всяких сомнений, Россия - основной партнер в деле строительства ливийского государства, история нашего сотрудничества насчитывает десятки лет, мы приветствуем это. Однако, что касается сферы строительства и реконструкции, то профсоюз строителей на нынешний момент не зарегистрировал обращений от каких-либо российских компаний. Они не предоставили официальных заявок в профсоюз, чтобы получить разрешение на работу согласно действующему в Ливии законодательству", - отметил Кашир.
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Форум ливийского политического диалога под эгидой ООН в начале февраля в Женеве избрал переходную исполнительную власть Ливии, которая будет руководить страной до проведения всеобщих выборов, назначенных на 24 декабря. Новое руководство должно покончить с двоевластием в Ливии, где последние несколько лет происходило противостояние между Правительством национального согласия Файеза Сарраджа, заседавшего в Триполи на западе страны, и властями на востоке Ливии, которые поддерживает Ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара.
 
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