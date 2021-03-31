Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210331/lidery-1603604353.html
Стартовала регистрация на четвертый конкурс управленцев "Лидеры России"
Стартовала регистрация на четвертый конкурс управленцев "Лидеры России"
31 марта началась регистрация на четвертый конкурс "Лидеры России" – флагманский проект президентской платформы "Россия – страна возможностей", сообщает... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T12:44
2021-03-31T12:45
алексей комиссаров
ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
"лидеры россии"
сергей кириенко
владимир путин
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603603729_0:91:1387:871_1920x0_80_0_0_f50e8e32abb13db76d377be4adf43e3e.jpg
МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. 31 марта началась регистрация на четвертый конкурс "Лидеры России" – флагманский проект президентской платформы "Россия – страна возможностей", сообщает пресс-служба проекта. В этом году общий конкурс разделен на восемь отраслевых треков, из которых шесть основных стартовали сегодня: "Бизнес и промышленность", "Государственное управление", "Наука", "Культура", "Здравоохранение" и "Информационные технологии". Два отдельных направления – треки "Международный" и "Студенты" – будут запущены в апреле. Для участия в "Лидерах России" можно будет выбрать только один трек.По словам гендиректора АНО "Россия – страна возможностей" и руководителя конкурса Алексея Комиссарова, новый сезон проекта будет отличаться от предыдущих не только тестами и методологией, но и структурой. С этого года упор делается на поиск не просто управленцев широкого профиля, а профессионалов, "знающих все тонкости своей сферы деятельности и готовых преображать родную отрасль"."За три года проведения конкурса было подано 660 106 заявок на участие из всех регионов России и 68 стран мира. 900 участников стали финалистами, победителями – 313 человек. Показатель востребованности наших участников – это в том числе назначения на руководящие должности в государственных и бизнес-структурах. На сегодняшний день их более 270. Каждый год конкурс открывает новые имена людей, которые помогают формировать образ будущего нашей страны", – сообщил Комиссаров.Первый заместитель руководителя администрации президента РФ, наставник конкурса "Лидеры России" Сергей Кириенко заявил, что проект предоставляет уникальную возможность получить в наставники лучших управленцев страны.Всероссийский конкурс управленцев "Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия — страна возможностей". Одноименная автономная некоммерческая организация была создана по инициативе президента России Владимира Путина. Ключевые цели организации – создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.
https://ria.ru/20210326/gossluzhaschie-1602996897.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603603729_0:0:1333:1000_1920x0_80_0_0_9bdef53b1b7087c450e1af8b4beca4d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей комиссаров, ано "рсв" ("россия – страна возможностей"), "лидеры россии", сергей кириенко, владимир путин, технологии, общество

Стартовала регистрация на четвертый конкурс управленцев "Лидеры России"

12:44 31.03.2021 (обновлено: 12:45 31.03.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина ЛызловаПервый заместитель администрации президента РФ Сергей Кириенко выступает на открытии финала конкурса управленцев "Лидеры России"
Первый заместитель администрации президента РФ Сергей Кириенко выступает на открытии финала конкурса управленцев Лидеры России - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. 31 марта началась регистрация на четвертый конкурс "Лидеры России" – флагманский проект президентской платформы "Россия – страна возможностей", сообщает пресс-служба проекта. В этом году общий конкурс разделен на восемь отраслевых треков, из которых шесть основных стартовали сегодня: "Бизнес и промышленность", "Государственное управление", "Наука", "Культура", "Здравоохранение" и "Информационные технологии". Два отдельных направления – треки "Международный" и "Студенты" – будут запущены в апреле. Для участия в "Лидерах России" можно будет выбрать только один трек.
По словам гендиректора АНО "Россия – страна возможностей" и руководителя конкурса Алексея Комиссарова, новый сезон проекта будет отличаться от предыдущих не только тестами и методологией, но и структурой. С этого года упор делается на поиск не просто управленцев широкого профиля, а профессионалов, "знающих все тонкости своей сферы деятельности и готовых преображать родную отрасль".
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета АНО Россия - страна возможностей - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
26 марта, 15:46
Путин поддержал идею расширить конкурс "Лидеры России" треком о госслужбе
"За три года проведения конкурса было подано 660 106 заявок на участие из всех регионов России и 68 стран мира. 900 участников стали финалистами, победителями – 313 человек. Показатель востребованности наших участников – это в том числе назначения на руководящие должности в государственных и бизнес-структурах. На сегодняшний день их более 270. Каждый год конкурс открывает новые имена людей, которые помогают формировать образ будущего нашей страны", – сообщил Комиссаров.
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ, наставник конкурса "Лидеры России" Сергей Кириенко заявил, что проект предоставляет уникальную возможность получить в наставники лучших управленцев страны.

"В этом проекте не бывает проигравших. Кто-то станет абсолютным победителем и получит миллион рублей на повышение своей квалификации и, наверное, главный приз этого проекта – возможность получить в наставники лучших управленцев страны. Кто-то не дойдет до финала, но все равно получит уникальный опыт, новые знания, поверит себя и в обязательном порядке получит обратную связь, будет понимать, чего именно ему не хватило, где надо совершенствовать свой опыт, свои знания, свои навыки. И это иногда дороже, чем победа", – отметил он.

Всероссийский конкурс управленцев "Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия — страна возможностей". Одноименная автономная некоммерческая организация была создана по инициативе президента России Владимира Путина. Ключевые цели организации – создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.
 
Алексей КомиссаровАНО "РСВ" ("Россия – страна возможностей")"Лидеры России"Сергей КириенкоВладимир ПутинТехнологииОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:48Американские пацифисты раскритиковали Байдена за слова о Путине
04:32Депутат Рады Кива предрек безвозвратную потерю Донбасса для Украины
04:21В Арктике начался сезон белых медведей
03:53Диетолог предупредила об опасности несбалансированных диет
03:48На Сахалине перевернулся бензовоз с топливом
03:41Источник назвал возможную причину утечки воздуха в российском модуле МКС
03:33Ученые связали рост материнской смертности и мертворождений с COVID-19
03:30Российский ученый рассказал о способе постоянно удерживать дроны в полете
03:22Эпидемиолог призвал не ждать конца пандемии COVID-19 в 2021 году
03:13Финансист рассказал, какие долларовые банкноты покупать опасно
03:08В РПЦ назвали песню Манижи недостойной Евровидения
02:18Боррель обвинил Россию в агрессивном поведении из-за высылки дипломатов
02:16Специалист рассказал, как могут взломать ваш Wi-Fi
02:16Иммунолог объяснил, почему нет антител после прививки
01:43В украинских школьных учебниках опубликовали карту страны без Крыма
01:26В Латвии расследуют смерть пенсионера после прививки AstraZeneсa
01:22Больше половины немцев готовы привиться российской вакциной
01:18Специалист объяснил, что хранится ненужного в памяти телефона
01:16Найдена ранее неизвестная советская экранизация "Властелина колец"
01:12В России начинается весенний призыв на военную службу
Лента новостейМолния