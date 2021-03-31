https://ria.ru/20210331/lidery-1603604353.html

Стартовала регистрация на четвертый конкурс управленцев "Лидеры России"

Стартовала регистрация на четвертый конкурс управленцев "Лидеры России"

31 марта началась регистрация на четвертый конкурс "Лидеры России" – флагманский проект президентской платформы "Россия – страна возможностей", сообщает... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T12:44

2021-03-31T12:44

2021-03-31T12:45

алексей комиссаров

ано "рсв" ("россия – страна возможностей")

"лидеры россии"

сергей кириенко

владимир путин

технологии

общество

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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. 31 марта началась регистрация на четвертый конкурс "Лидеры России" – флагманский проект президентской платформы "Россия – страна возможностей", сообщает пресс-служба проекта. В этом году общий конкурс разделен на восемь отраслевых треков, из которых шесть основных стартовали сегодня: "Бизнес и промышленность", "Государственное управление", "Наука", "Культура", "Здравоохранение" и "Информационные технологии". Два отдельных направления – треки "Международный" и "Студенты" – будут запущены в апреле. Для участия в "Лидерах России" можно будет выбрать только один трек.По словам гендиректора АНО "Россия – страна возможностей" и руководителя конкурса Алексея Комиссарова, новый сезон проекта будет отличаться от предыдущих не только тестами и методологией, но и структурой. С этого года упор делается на поиск не просто управленцев широкого профиля, а профессионалов, "знающих все тонкости своей сферы деятельности и готовых преображать родную отрасль"."За три года проведения конкурса было подано 660 106 заявок на участие из всех регионов России и 68 стран мира. 900 участников стали финалистами, победителями – 313 человек. Показатель востребованности наших участников – это в том числе назначения на руководящие должности в государственных и бизнес-структурах. На сегодняшний день их более 270. Каждый год конкурс открывает новые имена людей, которые помогают формировать образ будущего нашей страны", – сообщил Комиссаров.Первый заместитель руководителя администрации президента РФ, наставник конкурса "Лидеры России" Сергей Кириенко заявил, что проект предоставляет уникальную возможность получить в наставники лучших управленцев страны.Всероссийский конкурс управленцев "Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия — страна возможностей". Одноименная автономная некоммерческая организация была создана по инициативе президента России Владимира Путина. Ключевые цели организации – создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.

https://ria.ru/20210326/gossluzhaschie-1602996897.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей комиссаров, ано "рсв" ("россия – страна возможностей"), "лидеры россии", сергей кириенко, владимир путин, технологии, общество