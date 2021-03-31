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Ближневосточная конференция клуба "Валдай" с участием Сергея Лаврова
Ближневосточная конференция клуба "Валдай" с участием Сергея Лаврова
Министр иностранных дел России Сергей Лавров принимает участие в десятой Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба "Валдай",... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T12:09
2021-03-31T12:09
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
политика
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров принимает участие в десятой Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба "Валдай", организованной совместно с Институтом востоковедения РАН. Тема заседания — "Ближний Восток: в поисках утраченного возрождения".
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LIVE: Лавров на Ближневосточной конференции клуба "Валдай"
LIVE: Лавров на Ближневосточной конференции клуба "Валдай"
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видео, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика
Ближневосточная конференция клуба "Валдай" с участием Сергея Лаврова
Министр иностранных дел России Сергей Лавров принимает участие в десятой Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба "Валдай", организованной совместно с Институтом востоковедения РАН.
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Ближневосточная конференция клуба "Валдай" с участием Сергея Лаврова

12:09 31.03.2021
 
Читать ria.ru в
Министр иностранных дел России Сергей Лавров принимает участие в десятой Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба "Валдай", организованной совместно с Институтом востоковедения РАН.
Тема заседания — "Ближний Восток: в поисках утраченного возрождения".
 
Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Политика
 
 
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