https://ria.ru/20210331/lavrov-1603565079.html
Ближневосточная конференция клуба "Валдай" с участием Сергея Лаврова
Ближневосточная конференция клуба "Валдай" с участием Сергея Лаврова
Министр иностранных дел России Сергей Лавров принимает участие в десятой Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба "Валдай",... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T12:09
2021-03-31T12:09
2021-03-31T12:09
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
политика
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров принимает участие в десятой Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба "Валдай", организованной совместно с Институтом востоковедения РАН. Тема заседания — "Ближний Восток: в поисках утраченного возрождения".
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Лавров на Ближневосточной конференции клуба "Валдай"
LIVE: Лавров на Ближневосточной конференции клуба "Валдай"
2021-03-31T12:09
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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5
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видео, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика
Ближневосточная конференция клуба "Валдай" с участием Сергея Лаврова
Министр иностранных дел России Сергей Лавров принимает участие в десятой Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба "Валдай", организованной совместно с Институтом востоковедения РАН.
2021-03-31T12:09
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PT90M55S
Ближневосточная конференция клуба "Валдай" с участием Сергея Лаврова
Министр иностранных дел России Сергей Лавров принимает участие в десятой Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба "Валдай", организованной совместно с Институтом востоковедения РАН.
Тема заседания — "Ближний Восток: в поисках утраченного возрождения".