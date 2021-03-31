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На Кубани оценили влияние господдержки на развитие животноводства
На Кубани оценили влияние господдержки на развитие животноводства
Господдержка и реализация профильного закона позволили добиться серьезных успехов в животноводстве Краснодарского края, сообщает пресс-служба законодательного... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T18:17
2021-03-31T18:17
2021-03-31T18:17
краснодарский край
краснодарский край
экономика
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КРАСНОДАР, 31 мар - РИА Новости. Господдержка и реализация профильного закона позволили добиться серьезных успехов в животноводстве Краснодарского края, сообщает пресс-служба законодательного собрания региона.Общий объем финансирования, предусмотренный на развитие агропромышленного комплекса Краснодарского края в 2020 году, составил 8,3 миллиарда рублей. По данным заксобрания, эти средства освоены почти на 98%.По словам председателя заксобрания Юрия Бурлачко, меры господдержки сельского хозяйства год от года совершенствуются. "Если сравнивать ситуацию в отрасли, которая наблюдалась на Кубани в начале 2000-х годов, и ее нынешнее состояние, то разница более чем заметна. Двадцать лет назад поголовье коров превышало нынешнее стадо почти в два раза. Но сейчас, при меньшем количестве животных, мы получаем молока заметно больше", - сказал глава парламента.Он добавил, что это свидетельствует о росте продуктивности стада. "Ведь сейчас в регионе упор делается не только на количество животных, на и на их качество. Задел для дальнейшего развития отрасли неплохой, и он является одной из точек роста краевой экономики", - заключил Бурлачко.Особое внимание, по мнению депутатов, необходимо уделять и дальнейшей господдержке в приобретении элитных семян. Такой семенной материал позволяет получать зерно самого высокого качества. Его удалось сохранить и в 2020 году, несмотря на неблагоприятные погодные условия.При этом, по данным заксобрания, при серьезной господдержке разных направлений АПК в некоторых муниципалитетах существует проблема недостаточного освоения средств краевого бюджета. "В принятом постановлении законодатели рекомендовали краевому минсельхозу обратить внимание на своевременность разработки и утверждения нормативных правовых актов, регламентирующих объем и порядок предоставления финансовых мер господдержки сельхозтоваропроизводителям", - отметили в пресс-службе.Уточняется, что совместно с региональным минфином главному аграрному ведомству Кубани предстоит рассмотреть вопрос об увеличении объемов финансирования субвенций бюджетам муниципалитетов на осуществление ими своих отдельных госполномочий по поддержке сельхозпроизводства.
https://ria.ru/20210330/gospodderzhka-1603530817.html
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краснодарский край, экономика
КРАСНОДАР, 31 мар - РИА Новости.
Господдержка и реализация профильного закона позволили добиться серьезных успехов в животноводстве Краснодарского края
, сообщает пресс-служба законодательного собрания региона.
"Во многом благодаря оказываемой господдержке и реализации профильного закона удалось добиться серьезных успехов в животноводстве. Достигнута, в частности, положительная динамика по производству молока в хозяйствах всех категорий. Общая же численность поголовья скота выросла на 10 тысяч голов. И это только за счет одних сельхозпредприятий", - говорится в сообщении.
Общий объем финансирования, предусмотренный на развитие агропромышленного комплекса Краснодарского края в 2020 году, составил 8,3 миллиарда рублей. По данным заксобрания, эти средства освоены почти на 98%.
По словам председателя заксобрания Юрия Бурлачко, меры господдержки сельского хозяйства год от года совершенствуются. "Если сравнивать ситуацию в отрасли, которая наблюдалась на Кубани в начале 2000-х годов, и ее нынешнее состояние, то разница более чем заметна. Двадцать лет назад поголовье коров превышало нынешнее стадо почти в два раза. Но сейчас, при меньшем количестве животных, мы получаем молока заметно больше", - сказал глава парламента.
Он добавил, что это свидетельствует о росте продуктивности стада. "Ведь сейчас в регионе упор делается не только на количество животных, на и на их качество. Задел для дальнейшего развития отрасли неплохой, и он является одной из точек роста краевой экономики", - заключил Бурлачко.
Особое внимание, по мнению депутатов, необходимо уделять и дальнейшей господдержке в приобретении элитных семян. Такой семенной материал позволяет получать зерно самого высокого качества. Его удалось сохранить и в 2020 году, несмотря на неблагоприятные погодные условия.
При этом, по данным заксобрания, при серьезной господдержке разных направлений АПК в некоторых муниципалитетах существует проблема недостаточного освоения средств краевого бюджета. "В принятом постановлении законодатели рекомендовали краевому минсельхозу обратить внимание на своевременность разработки и утверждения нормативных правовых актов, регламентирующих объем и порядок предоставления финансовых мер господдержки сельхозтоваропроизводителям", - отметили в пресс-службе.
Уточняется, что совместно с региональным минфином главному аграрному ведомству Кубани предстоит рассмотреть вопрос об увеличении объемов финансирования субвенций бюджетам муниципалитетов на осуществление ими своих отдельных госполномочий по поддержке сельхозпроизводства.