https://ria.ru/20210331/kuban-1603682315.html

На Кубани оценили влияние господдержки на развитие животноводства

На Кубани оценили влияние господдержки на развитие животноводства

Господдержка и реализация профильного закона позволили добиться серьезных успехов в животноводстве Краснодарского края, сообщает пресс-служба законодательного... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T18:17

2021-03-31T18:17

2021-03-31T18:17

краснодарский край

краснодарский край

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578051286_0:0:2843:1599_1920x0_80_0_0_107060728007ddc49242d301c13400b8.jpg

КРАСНОДАР, 31 мар - РИА Новости. Господдержка и реализация профильного закона позволили добиться серьезных успехов в животноводстве Краснодарского края, сообщает пресс-служба законодательного собрания региона.Общий объем финансирования, предусмотренный на развитие агропромышленного комплекса Краснодарского края в 2020 году, составил 8,3 миллиарда рублей. По данным заксобрания, эти средства освоены почти на 98%.По словам председателя заксобрания Юрия Бурлачко, меры господдержки сельского хозяйства год от года совершенствуются. "Если сравнивать ситуацию в отрасли, которая наблюдалась на Кубани в начале 2000-х годов, и ее нынешнее состояние, то разница более чем заметна. Двадцать лет назад поголовье коров превышало нынешнее стадо почти в два раза. Но сейчас, при меньшем количестве животных, мы получаем молока заметно больше", - сказал глава парламента.Он добавил, что это свидетельствует о росте продуктивности стада. "Ведь сейчас в регионе упор делается не только на количество животных, на и на их качество. Задел для дальнейшего развития отрасли неплохой, и он является одной из точек роста краевой экономики", - заключил Бурлачко.Особое внимание, по мнению депутатов, необходимо уделять и дальнейшей господдержке в приобретении элитных семян. Такой семенной материал позволяет получать зерно самого высокого качества. Его удалось сохранить и в 2020 году, несмотря на неблагоприятные погодные условия.При этом, по данным заксобрания, при серьезной господдержке разных направлений АПК в некоторых муниципалитетах существует проблема недостаточного освоения средств краевого бюджета. "В принятом постановлении законодатели рекомендовали краевому минсельхозу обратить внимание на своевременность разработки и утверждения нормативных правовых актов, регламентирующих объем и порядок предоставления финансовых мер господдержки сельхозтоваропроизводителям", - отметили в пресс-службе.Уточняется, что совместно с региональным минфином главному аграрному ведомству Кубани предстоит рассмотреть вопрос об увеличении объемов финансирования субвенций бюджетам муниципалитетов на осуществление ими своих отдельных госполномочий по поддержке сельхозпроизводства.

https://ria.ru/20210330/gospodderzhka-1603530817.html

https://ria.ru/20210319/zhivotnovodstvo-1601964151.html

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, экономика