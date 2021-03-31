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Туризм
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Два крупных туристических проекта будут реализованы в Крыму
Два крупных туристических проекта будут реализованы в Крыму
Два крупных туристических проекта будут реализованы в западной части Крыма, сообщил глава правительства республики Юрий Гоцанюк. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T12:44
2021-03-31T12:52
туризм
юрий гоцанюк
туризм
туристы
новости - туризм
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости. Два крупных туристических проекта будут реализованы в западной части Крыма, сообщил глава правительства республики Юрий Гоцанюк."В текущем году планируется завершить технико-экономическое обоснование крупного туристического проекта "Набережная "Золотые пески России", его цель – развитие малоосвоенных территорий в Евпаторийском регионе", – сказал Гоцанюк на заседании сессии крымского парламента.Гоцанюк подчеркнул, что реализация проекта позволит создать порядка 20 тысяч дополнительных мест пляжного отдыха, пять тысяч мест для размещения туристов или около 6,5 тысячи парковочных мест.Кроме того, по его словам, в этом году также планируется завершить технико-экономическое обоснование крупного туристического проекта "Туристический парк на западном побережье Крыма"."Его цель – создание на площади 600 гектар в Сакском районе современного туристского комплекса", – сказал премьер.
https://ria.ru/20210323/krym-1602456018.html
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юрий гоцанюк, туризм, туристы, новости - туризм, республика крым

Два крупных туристических проекта будут реализованы в Крыму

12:44 31.03.2021 (обновлено: 12:52 31.03.2021)
 
© РИА Новости / Константин МихальчевскийОтдыхающие на озере Сасык-Сиваш под Евпаторией
Отдыхающие на озере Сасык-Сиваш под Евпаторией - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости. Два крупных туристических проекта будут реализованы в западной части Крыма, сообщил глава правительства республики Юрий Гоцанюк.
"В текущем году планируется завершить технико-экономическое обоснование крупного туристического проекта "Набережная "Золотые пески России", его цель – развитие малоосвоенных территорий в Евпаторийском регионе", – сказал Гоцанюк на заседании сессии крымского парламента.
Гоцанюк подчеркнул, что реализация проекта позволит создать порядка 20 тысяч дополнительных мест пляжного отдыха, пять тысяч мест для размещения туристов или около 6,5 тысячи парковочных мест.
Кроме того, по его словам, в этом году также планируется завершить технико-экономическое обоснование крупного туристического проекта "Туристический парк на западном побережье Крыма".
"Его цель – создание на площади 600 гектар в Сакском районе современного туристского комплекса", – сказал премьер.
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