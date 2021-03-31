В Крыму назвали обещание Киева возобновить подачу воды блефом
11:25 31.03.2021 (обновлено: 12:27 31.03.2021)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал блефом заявление киевских властей о возможном восстановлении подачи воды по Северо-Крымскому каналу.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью украинским СМИ заявил, что украинская сторона возобновит подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу после "деоккупации" полуострова.
"Мы неоднократно заявляли: решение проблемы водоснабжения не предусматривает возобновления поставок воды с территории Украины", - сказал Константинов на заседании сессии крымского парламента.
По его словам, киевские власти сами признают, что Днепр лишается притоков и постепенно превращается в зловонное болото, загрязненное пестицидами, ядохимикатами и вредными тяжелыми металлами. "Если не предпринять срочных и масштабных мер по восстановлению речных ресурсов, то через несколько лет Украина лишится собственной питьевой воды. Так что заявления открыть нам воду после "деоккупации" - не более чем блеф, обычный для нынешнего киевского режима... Агрессия против Крыма со стороны Украины... не прекращается с 2014 года. Именно как акт агрессии следует рассматривать прекращение подачи на полуостров электроэнергии, воды, потребительских товаров", - сказал Константинов.
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Ранее он заявил, что иск о водной блокаде Крыма к ее организаторам планируется подать в суд в первом полугодии 2021 года. Глава рабочей группы по анализу ущерба, вице-спикер парламента республики Крыма Ефим Фикс отмечал, что предварительная сумма ущерба составляет 1,47 триллиона рублей.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.