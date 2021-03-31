https://ria.ru/20210331/krym-1603585164.html

В Крыму назвали обещание Киева возобновить подачу воды блефом

В Крыму назвали обещание Киева возобновить подачу воды блефом

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал блефом заявление киевских властей о возможном восстановлении подачи воды по Северо-Крымскому каналу. РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T11:25

2021-03-31T11:25

2021-03-31T12:27

ефим фикс

дмитрий кулеба

владимир константинов

симферополь

украина

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал блефом заявление киевских властей о возможном восстановлении подачи воды по Северо-Крымскому каналу.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью украинским СМИ заявил, что украинская сторона возобновит подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу после "деоккупации" полуострова."Мы неоднократно заявляли: решение проблемы водоснабжения не предусматривает возобновления поставок воды с территории Украины", - сказал Константинов на заседании сессии крымского парламента.По его словам, киевские власти сами признают, что Днепр лишается притоков и постепенно превращается в зловонное болото, загрязненное пестицидами, ядохимикатами и вредными тяжелыми металлами. "Если не предпринять срочных и масштабных мер по восстановлению речных ресурсов, то через несколько лет Украина лишится собственной питьевой воды. Так что заявления открыть нам воду после "деоккупации" - не более чем блеф, обычный для нынешнего киевского режима... Агрессия против Крыма со стороны Украины... не прекращается с 2014 года. Именно как акт агрессии следует рассматривать прекращение подачи на полуостров электроэнергии, воды, потребительских товаров", - сказал Константинов.Ранее он заявил, что иск о водной блокаде Крыма к ее организаторам планируется подать в суд в первом полугодии 2021 года. Глава рабочей группы по анализу ущерба, вице-спикер парламента республики Крыма Ефим Фикс отмечал, что предварительная сумма ущерба составляет 1,47 триллиона рублей.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.

https://ria.ru/20210327/voda-1603124294.html

https://ria.ru/20210327/krym-1603082540.html

симферополь

украина

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ефим фикс, дмитрий кулеба, владимир константинов, симферополь, украина, в мире