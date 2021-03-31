https://ria.ru/20210331/kreditovanie-1603616533.html

В Кремле ответили на вопрос о кредитовании Белоруссии

В Кремле ответили на вопрос о кредитовании Белоруссии

Россия предоставляет кредиты в рамках двусторонних отношений со многими государствами, эта практика будет продолжаться, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T13:36

2021-03-31T13:36

2021-03-31T16:22

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

всемирный банк

дмитрий песков

белоруссия

в мире

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Россия предоставляет кредиты в рамках двусторонних отношений со многими государствами, эта практика будет продолжаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос, касающийся политики предоставления кредитов, в том числе Белоруссии.Ранее Всемирный банк опубликовал доклад, в котором, как сообщали СМИ, было указано, что к концу 2019 года около 30 развивающихся стран были должны России почти 23 миллиарда долларов по двусторонним займам. Среди крупных заемщиков была названа Белоруссия.Он отметил, что существуют определенные правила обслуживания долга и правила, которые регулируют продолжение кредитования "в соответствии с уровнем закредитованности той или иной страны"."Поэтому практика будет продолжаться, это неотъемлемая часть сотрудничества и взаимодействия", - добавил представитель Кремля.

https://ria.ru/20210330/peskov-1603396546.html

россия

белоруссия

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россия, всемирный банк, дмитрий песков, белоруссия, в мире