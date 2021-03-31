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Самарец, убивший котенка на глазах у маленького мальчика, получил срок
Самарец, убивший котенка на глазах у маленького мальчика, получил срок
Суд в Самаре приговорил к трем годам колонии-поселения местного жителя, который убил котенка на глазах у маленького мальчика, сообщает пресс-служба прокуратуры... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T10:36
2021-03-31T10:36
самара
происшествия
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САМАРА, 31 мар - РИА Новости. Суд в Самаре приговорил к трем годам колонии-поселения местного жителя, который убил котенка на глазах у маленького мальчика, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.По данным надзорного ведомства, инцидент произошел 8 декабря прошлого года в общежитии: пьяный мужчина поссорился с женой, после чего несколько раз кинул котенка на пол и ударил о стену, из-за чего животное умерло. Отмечается, что часть этих действий происходило в присутствии соседского ребенка. Позже мужчина украл из квартиры знакомого два телефона, планшет и продукты на сумму более 13 тысяч рублей.
https://ria.ru/20200122/1563715337.html
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самара, происшествия

Самарец, убивший котенка на глазах у маленького мальчика, получил срок

10:36 31.03.2021
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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САМАРА, 31 мар - РИА Новости. Суд в Самаре приговорил к трем годам колонии-поселения местного жителя, который убил котенка на глазах у маленького мальчика, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
По данным надзорного ведомства, инцидент произошел 8 декабря прошлого года в общежитии: пьяный мужчина поссорился с женой, после чего несколько раз кинул котенка на пол и ударил о стену, из-за чего животное умерло. Отмечается, что часть этих действий происходило в присутствии соседского ребенка. Позже мужчина украл из квартиры знакомого два телефона, планшет и продукты на сумму более 13 тысяч рублей.
Собака породы хаски - РИА Новости, 1920, 22.01.2020
22 января 2020, 11:22
Убившего собаку нижегородца приговорили к 300 часам обязательных работ
"Куйбышевским районным судом осужден самарец за совершение преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в присутствии малолетнего ребенка), ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием в колонии-поселении", - говорится в сообщении.
 
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