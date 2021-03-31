Самарец, убивший котенка на глазах у маленького мальчика, получил срок
САМАРА, 31 мар - РИА Новости. Суд в Самаре приговорил к трем годам колонии-поселения местного жителя, который убил котенка на глазах у маленького мальчика, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
По данным надзорного ведомства, инцидент произошел 8 декабря прошлого года в общежитии: пьяный мужчина поссорился с женой, после чего несколько раз кинул котенка на пол и ударил о стену, из-за чего животное умерло. Отмечается, что часть этих действий происходило в присутствии соседского ребенка. Позже мужчина украл из квартиры знакомого два телефона, планшет и продукты на сумму более 13 тысяч рублей.
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"Куйбышевским районным судом осужден самарец за совершение преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в присутствии малолетнего ребенка), ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием в колонии-поселении", - говорится в сообщении.