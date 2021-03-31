https://ria.ru/20210331/kotenok-1603574618.html

Самарец, убивший котенка на глазах у маленького мальчика, получил срок

Самарец, убивший котенка на глазах у маленького мальчика, получил срок

Суд в Самаре приговорил к трем годам колонии-поселения местного жителя, который убил котенка на глазах у маленького мальчика, сообщает пресс-служба прокуратуры... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T10:36

2021-03-31T10:36

2021-03-31T10:36

самара

происшествия

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САМАРА, 31 мар - РИА Новости. Суд в Самаре приговорил к трем годам колонии-поселения местного жителя, который убил котенка на глазах у маленького мальчика, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.По данным надзорного ведомства, инцидент произошел 8 декабря прошлого года в общежитии: пьяный мужчина поссорился с женой, после чего несколько раз кинул котенка на пол и ударил о стену, из-за чего животное умерло. Отмечается, что часть этих действий происходило в присутствии соседского ребенка. Позже мужчина украл из квартиры знакомого два телефона, планшет и продукты на сумму более 13 тысяч рублей.

https://ria.ru/20200122/1563715337.html

самара

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

самара, происшествия