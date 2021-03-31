https://ria.ru/20210331/kosmetologiya-1603582273.html

В ОЭЗ Москвы начнут производить препараты для лечебной косметологии

В ОЭЗ Москвы начнут производить препараты для лечебной косметологии

Новый резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" - компания "Мезоформула" вложит более 170 миллионов рублей в производство препаратов для... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T11:12

2021-03-31T11:12

2021-03-31T11:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

александр прохоров

москва

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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Новый резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" - компания "Мезоформула" вложит более 170 миллионов рублей в производство препаратов для профессиональной и лечебной косметологии, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Завод по производству косметической продукции будет построен на площадке ОЭЗ в Печатниках и займет территорию площадью более 1,5 тысячи квадратных метров. Планируется, что до 2024 года компания вложит в реализацию проекта свыше 170 миллионов рублей и создаст порядка 50 высококвалифицированных рабочих мест. Запуск предприятия намечен на третий квартал 2022 года. Проект по строительству завода направлен на импортозамещение и выпуск конкурентоспособных препаратов", – сказал руководитель ДИПП Александр Прохоров, слова которого приводятся в сообщении.Компания "Мезоформула" получила статус резидента особой экономической зоны Москвы в марте 2021 года. Как ожидается, проект в ОЭЗ даст компании возможность создать современную производственную площадку и лабораторию, доведя уровень локализации производства до 85% и улучшив качество выпускаемой продукции. Кроме того, налоговые и таможенные преференции, предусмотренные новым статусом, позволят повысить эффективность производства и нарастить объемы экспорта.

https://ria.ru/20210217/elektrotransport-1597824909.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр прохоров, москва