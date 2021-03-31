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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20210331/kosmetologiya-1603582273.html
В ОЭЗ Москвы начнут производить препараты для лечебной косметологии
В ОЭЗ Москвы начнут производить препараты для лечебной косметологии
Новый резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" - компания "Мезоформула" вложит более 170 миллионов рублей в производство препаратов для... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T11:12
2021-03-31T11:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
александр прохоров
москва
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Новый резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" - компания "Мезоформула" вложит более 170 миллионов рублей в производство препаратов для профессиональной и лечебной косметологии, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Завод по производству косметической продукции будет построен на площадке ОЭЗ в Печатниках и займет территорию площадью более 1,5 тысячи квадратных метров. Планируется, что до 2024 года компания вложит в реализацию проекта свыше 170 миллионов рублей и создаст порядка 50 высококвалифицированных рабочих мест. Запуск предприятия намечен на третий квартал 2022 года. Проект по строительству завода направлен на импортозамещение и выпуск конкурентоспособных препаратов", – сказал руководитель ДИПП Александр Прохоров, слова которого приводятся в сообщении.Компания "Мезоформула" получила статус резидента особой экономической зоны Москвы в марте 2021 года. Как ожидается, проект в ОЭЗ даст компании возможность создать современную производственную площадку и лабораторию, доведя уровень локализации производства до 85% и улучшив качество выпускаемой продукции. Кроме того, налоговые и таможенные преференции, предусмотренные новым статусом, позволят повысить эффективность производства и нарастить объемы экспорта.
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александр прохоров, москва

В ОЭЗ Москвы начнут производить препараты для лечебной косметологии

11:12 31.03.2021 (обновлено: 11:13 31.03.2021)
 
© Фото : Mos.ru/Е. СамаринаСтенд "Технополис Москва"
Стенд Технополис Москва - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© Фото : Mos.ru/Е. Самарина
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Новый резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" - компания "Мезоформула" вложит более 170 миллионов рублей в производство препаратов для профессиональной и лечебной косметологии, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Завод по производству косметической продукции будет построен на площадке ОЭЗ в Печатниках и займет территорию площадью более 1,5 тысячи квадратных метров. Планируется, что до 2024 года компания вложит в реализацию проекта свыше 170 миллионов рублей и создаст порядка 50 высококвалифицированных рабочих мест. Запуск предприятия намечен на третий квартал 2022 года. Проект по строительству завода направлен на импортозамещение и выпуск конкурентоспособных препаратов", – сказал руководитель ДИПП Александр Прохоров, слова которого приводятся в сообщении.
Часы с тремя часовыми поясами в технополисе Москва - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
17 февраля, 12:52Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
В ОЭЗ "Технополис "Москва" появится производство электротранспорта
Компания "Мезоформула" получила статус резидента особой экономической зоны Москвы в марте 2021 года. Как ожидается, проект в ОЭЗ даст компании возможность создать современную производственную площадку и лабораторию, доведя уровень локализации производства до 85% и улучшив качество выпускаемой продукции. Кроме того, налоговые и таможенные преференции, предусмотренные новым статусом, позволят повысить эффективность производства и нарастить объемы экспорта.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАлександр ПрохоровМосква
 
 
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