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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210331/koronavirus-1603581270.html
В Москве за сутки госпитализировали 821 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 821 человека с COVID-19
За сутки в Москве госпитализирован 821 человек с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T11:08
2021-03-31T11:08
распространение коронавируса
коронавирус в россии
москва
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализирован 821 человек с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.В столице скончались 53 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
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коронавирус в россии, москва, общество

В Москве за сутки госпитализировали 821 человека с COVID-19

11:08 31.03.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедики помещают пациента в аппарат компьютерной томографии в городской клинической больнице №40 в Москве
Медики помещают пациента в аппарат компьютерной томографии в городской клинической больнице №40 в Москве - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализирован 821 человек с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"В столице выздоровели ещё 1537 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 944 738. В Москве выявлено 1286 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализирован 821 человек", - говорится в сообщении.
Медицинская сестра наклеивает индивидуальный штрих код на пробирку с ПЦР-тестом на коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
Вчера, 08:55Распространение коронавируса
В России провели более 120 миллионов тестов на коронавирус
В столице скончались 53 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииМоскваОбщество
 
 
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