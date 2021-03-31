https://ria.ru/20210331/koronavirus-1603560604.html
В Германии за сутки выявили более 17 тысяч случаев COVID-19
В Германии за сутки выявили более 17 тысяч случаев COVID-19
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Германии увеличилось на 17 051 за минувшие сутки, скончались 249 пациентов, сообщает институт Роберта Коха,... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T08:37
2021-03-31T08:37
2021-03-31T08:37
распространение коронавируса
институт роберта коха
коронавирус covid-19
германия
в мире
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Германии увеличилось на 17 051 за минувшие сутки, скончались 249 пациентов, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава страны и ведет статистику заболеваемости COVID-19.По данным института, с начала эпидемии в Германии коронавирусом заразились 2 808 873 человека, 76 342 заболевших с COVID-19 скончались.Фиксируемые ныне показатели далеки от регистрируемых в декабре прошлого - январе нынешнего года: тогда число заболевших за сутки порой превышало 25, а то и 30 тысяч человек. Сейчас в ФРГ действует карантин, власти ранее продлили его до 18 апреля.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией.
https://ria.ru/20210318/evropa-1601695787.html
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институт роберта коха, коронавирус covid-19, германия, в мире