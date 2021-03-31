https://ria.ru/20210331/kondor-fka-1603549855.html

"Роскосмос" отложил запуск радиолокационных спутников "Кондор-ФКА"

"Роскосмос" отложил запуск радиолокационных спутников "Кондор-ФКА"

Запуск в космос двух радиолокационных спутников наблюдения Земли "Кондор-ФКА" отложен на 2022 и 2023 годы, следует из материалов Роскосмоса, опубликованных на... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T01:07

2021-03-31T01:07

2021-03-31T01:07

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восточный

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космос - риа наука

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дмитрий рогозин

москва

нпо машиностроения

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Запуск в космос двух радиолокационных спутников наблюдения Земли "Кондор-ФКА" отложен на 2022 и 2023 годы, следует из материалов Роскосмоса, опубликованных на сайте госзакупок.Первоначально запуск первого "Кондора-ФКА" планировался в 2018 году, но затем многократно откладывался. В ноябре 2020 года генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что его старт намечается в конце 2021 года.В феврале 2021 года источник в ракетно-космической отрасли рассказал РИА Новости, что запуск первого "Кондора-ФКА" может быть перенесен на 2022 год.В материалах на госзакупках отмечается, что подготовка и запуск первого аппарата, а также его летные испытания теперь запланированы с 15 марта 2022 года по 30 мая 2023 года, второго аппарата - с 15 марта 2023 года по 30 мая 2024 года.Запуски обоих спутников "Кондора-ФКА" намечается осуществить ракетами-носителями "Союз-2.1а" с разгонными блоками "Фрегат" с космодрома Восточный."Кондор" - серия малых спутников дистанционного зондирования Земли, разработанная "НПО машиностроения" для Минобороны РФ и иностранных заказчиков. В задачи спутников входят картографирование поверхности Земли, экологический мониторинг и разведка природных ресурсов. В 2013-2014 годах были запущены два спутника "Кондор".Модернизированная версия "Кондора" в интересах Роскосмоса - "Кондор-ФКА" - будет отличаться от предшественника новым радиолокатором, который повысит разрешение съемки с 1 метра на пиксель до 0,4 метра на пиксель, а также новой системой сбора и передачи информации. В 2025 году ожидается выведение на орбиту модернизированного аппарата "Кондор-ФКА-М".

https://ria.ru/20210327/kosmos-1603078590.html

https://ria.ru/20210326/sputnik-1603031311.html

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россия, восточный, земля, космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин, москва, нпо машиностроения