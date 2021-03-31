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Лавров заявил о шансе достичь компромисса по иранской ядерной сделке
Лавров заявил о шансе достичь компромисса по иранской ядерной сделке
Администрация Джо Байдена подает обнадеживающие сигналы о попытках вывода из тупика ситуации вокруг ядерной сделки, заявил в среду министр иностранных дел... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T12:36
2021-03-31T12:36
2021-03-31T12:46
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
сергей лавров
иран
в мире
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Администрация Джо Байдена подает обнадеживающие сигналы о попытках вывода из тупика ситуации вокруг ядерной сделки, заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров."Сейчас есть обнадеживающие сигналы от администрации (Джо) Байдена в направлении поиска какого-то компромисса, чтобы вывести из тупика ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и параллельно начать рассматривать дополнительные озабоченности. Это, кстати, активно нами поддерживается", - сказал Лавров, выступая на специальной сессии ближневосточной конференции клуба "Валдай".
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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), сергей лавров, иран, в мире