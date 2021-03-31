https://ria.ru/20210331/kompromiss-1603602922.html

Лавров заявил о шансе достичь компромисса по иранской ядерной сделке

Лавров заявил о шансе достичь компромисса по иранской ядерной сделке

Администрация Джо Байдена подает обнадеживающие сигналы о попытках вывода из тупика ситуации вокруг ядерной сделки, заявил в среду министр иностранных дел... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T12:36

2021-03-31T12:36

2021-03-31T12:46

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

сергей лавров

иран

в мире

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Администрация Джо Байдена подает обнадеживающие сигналы о попытках вывода из тупика ситуации вокруг ядерной сделки, заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров."Сейчас есть обнадеживающие сигналы от администрации (Джо) Байдена в направлении поиска какого-то компромисса, чтобы вывести из тупика ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и параллельно начать рассматривать дополнительные озабоченности. Это, кстати, активно нами поддерживается", - сказал Лавров, выступая на специальной сессии ближневосточной конференции клуба "Валдай".

https://ria.ru/20210316/magate-1601484968.html

иран

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совместный всеобъемлющий план действий (свпд), сергей лавров, иран, в мире