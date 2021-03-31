Судан выплатил США компенсацию для семей жертв террористических атак

"Мы рады сообщить, что Соединенные Штаты получили от Судана $335 миллионов в качестве компенсаций за жертв взрывов на территории американских посольств в Кении и Танзании в 1998 году, на военном корабле "Коул" в 2000 году и убитого сотрудника Агентства США по международному развитию (USAID) Джона Грэнвилла", - сказано в распространенном релизе американского дипведомства.