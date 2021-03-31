https://ria.ru/20210331/kompensatsiya-1603650173.html
Судан выплатил США компенсацию для семей жертв террористических атак
Судан выплатил США компенсацию для семей жертв террористических атак
Соединенные Штаты получили от властей Судана 335 миллионов долларов в качестве компенсаций семьям жертв террористических атак, заявил в среду госдепартамент... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T15:57
2021-03-31T15:57
2021-03-31T15:57
судан
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ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Соединенные Штаты получили от властей Судана 335 миллионов долларов в качестве компенсаций семьям жертв террористических атак, заявил в среду госдепартамент США.
https://ria.ru/20210219/ubiystvo-1598199004.html
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судан, сша, в мире